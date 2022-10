Diretta Virtus Bologna Monaco/ Streaming video tv: le V nere tornano in Eurolega!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MONACO: GRANDE RITORNO IN EUROLEGA!

Virtus Bologna Monaco è in diretta dal PalaDozza, con palla a due alle ore 20:30 di venerdì 7 ottobre: nella prima giornata di basket Eurolega 2022-2023 avremo finalmente il grande ritorno delle V nere nella principale competizione europea. Sono passati 15 anni dall’ultima volta, e nel frattempo è cambiato tutto: adesso c’è un girone unico che conduce direttamente alle serie dei playoff, per cui le V nere – reduci dalla vittoria in Supercoppa, altro trofeo messo in bacheca in questo triennio splendido – devono prontamente abituarsi a giocare una competizione lunga e comunque diversa rispetto all’Eurocup con la quale hanno conquistato questo pass.

Diretta/ Napoli Virtus Bologna (risultato finale 77-89): rimonta emiliana!

Anche perché il Monaco è squadra vera, che l’anno scorso ha centrato i playoff – certo aiutato anche dall’esclusione delle russe in corso d’opera – e poi ha messo paura al Barcellona; ci sono vecchie conoscenze nel roster della squadra del Principato, dovrà fare attenzione la Segafredo che domenica in campionato ha ribaltato Napoli vincendo la sua prima partita. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Monaco; mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla partita di Eurolega al PalaDozza.

DIRETTA/ Milano Virtus Bologna (finale 64-72): V Nere in finale di Supercoppa!

VIRTUS BOLOGNA MONACO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Monaco sarà trasmessa sulla televisione satellitare: rimane questa la casa dell’Eurolega per il nostro Paese, nello specifico la partita di questa sera è fornita su Sky Sport Arena, canale che gli abbonati troveranno al numero 204 del loro decoder. Naturalmente in assenza di un televisore sarà possibile come sempre avvalersi del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: i clienti infatti potranno attivare l’applicazione Sky Go e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Milano Virtus Bologna (finale 81-64): Olimpia, ventinovesimo Scudetto!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MONACO: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Virtus Bologna Monaco dobbiamo appunto celebrare il grande ritorno delle V nere: era chiaramente l’obiettivo dichiarato, ma l’Eurolega era sfuggita una prima volta nel 2021, anno dello scudetto e di una straordinaria striscia di imbattibilità in Eurocup che però si era beffardamente interrotta sul più bello, cioè nella semifinale contro l’Unics Kazan. A giocare la principale competizione europea era andato proprio il Monaco, che quel trofeo lo aveva vinto; adesso per il club del Principato c’è chiaramente maggiore esperienza e questo può contare molto anche questa sera, perché come detto il girone unico di Eurolega va affrontato anche dal punto di vista mentale e sapendo dosare le energie.

La Virtus Bologna però ha tanta voglia di mettersi in gioco, ha costruito un roster che può arrivare in fondo in qualunque competizione e ha già ampiamente dichiarato come il principale obiettivo sarà quello di centrare almeno il playoff in questo torneo: dunque ci sarà concentrazione massima a cominciare da questa diretta di Virtus Bologna Monaco, in cui al PalaDozza arriva Mike James a guidare una squadra che, allenata da Sasa Obradovic, sa bene di potersi togliere belle soddisfazioni tra cui anche e soprattutto quella di ripetere i quarti di finale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA