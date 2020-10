Diretta Virtus Bologna Monaco/ Streaming video tv: scontro al vertice in Eurocup!

Virtus Bologna Monaco, che verrà diretta dagli arbitri Olegs Latisevs, Petri Mantyla e Luka Kardum, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 21 ottobre presso la Segafredo Arena: siamo nella quarta giornata del gruppo C di basket Eurocup 2020-2021. E’ sfida al vertice: le due squadre infatti sono al comando della classifica con tre vittorie e nessuna sconfitta, per cui al momento si tratta di un primo round per stabilire chi vincerà il girone posto che, almeno per quanto abbiamo visto fino a questo momento, non dovrebbero esserci problemi circa la qualificazione alla Top 16. La Virtus continua dunque a dominare in Europa, come aveva già fatto l’anno scorso prima che la stagione venisse cancellata; sarà molto interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Monaco, che comincia tra poche ore e della quale possiamo provare a tracciare alcuni dei temi principali.

VIRTUS BOLOGNA MONACO IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Bologna Monaco: come sempre l’appuntamento con le partite di Eurocup è sul portale Eurosport Player, che le fornisce tutte in diretta streaming video. Bisognerà effettuare un abbonamento per accedere al servizio; sappiamo poi che sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com si trovano tutte le informazioni utili sulla gara e sul torneo, dalle classifiche dei gironi ai principali numeri, così come il tabellino play-by-play del match e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MONACO: IL CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Monaco arriva in un momento non esattamente fortunato per la Segafredo: clamorosamente la squadra di Djordjevic ha perso le ultime due partite di campionato, fatto ancora più incredibile se pensiamo che sono stati ko maturati sul parquet di casa. Prima Cremona, in volata; poi una caduta anche abbastanza netta contro Reggio Emilia, che invece era stata battuta due volte in Supercoppa. Chiaramente un incidente di percorso ci può stare nell’ambito di una stagione particolarmente lunga, ma nessuno poteva aspettarsi che gli emiliani perdessero due volte in fila e alla Segafredo Arena, contro squadre certamente non al loro livello; adesso in Eurocup ci sarà l’occasione per riprendersi, una vittoria contro un’avversaria nobile e tosta come il Monaco sarebbe l’ideale anche dal punto di vista psicologico, per provare a riprendere la retta via dopo il periodo complicato. Staremo a vedere, non resta che aspettare che si giochi…

