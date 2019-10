Diretta Virtus Bologna MoraBanc/ Streaming video tv: altro test nella Eurocup

Virtus Bologna MoraBanc, che viene diretta dagli arbitri Sasa Pukl, Jurgis Laurinavicius e Ingus Baumanis, si gioca alle ore 20:30 di martedì 15 ottobre: al PalaDozza va in scena la seconda giornata del gruppo A di basket Eurocup 2019-2020, e per la lanciatissima Segafredo c’è una bella occasione per rimanere imbattuta in classifica e prendersi una larga fetta di qualificazione alla prossima fase. Stagione finora dominante quella della squadra guidata da Sasha Djordjevic, che nell’ultimo impegno internazionale ha dominato contro il Maccabi Rishon e dunque si mantiene al primo posto insieme al Monaco, principale avversaria per la vittoria nel girone; le cose vanno allo stesso modo in campionato, dove domenica è arrivata una convincente affermazione a Pesaro. Non resta allora che vedere come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna MoraBanc; aspettando la palla a due possiamo fare qualche valutazione sui temi principali offerti da questa partita.

Virtus Bologna MoraBanc è la settima partita nella stagione della Segafredo, e fino a questo momento il percorso è netto: gli emiliani sembrano davvero aver fatto il salto di qualità e hanno sempre vinto, dominando le partite di campionato e facendo molto bene in Eurocup. Reduci dal successo in Champions League, le V nere hanno chiaramente maturato esperienza internazionale ma ora si presentano a questa stagione ad un livello superiore e soprattutto con un roster diverso. La presenza di due giocatori come Milos Teodosic e Stefan Markovic, chiaramente di altra categoria al netto dei problemi fisici e della costanza, lascia intendere che a Bologna si sia costruito per provare a vincere tutto; il principale obiettivo rimane la Serie A1 ma in Eurocup c’è la possibilità di andare fino in fondo. Il MoraBanc Andorra è reduce dalla vittoria sul Ratiopharm Ulm, nella quale ha brillato soprattutto Dejan Todorovic (15 punti con 5/6 uscendo dalla panchina); è una squadra partita con l’intenzione di superare il turno e provare a fare più strada possibile, potrebbe essere un bel test per una Virtus Bologna che punta a conservare la sua imbattibilità stagionale.



