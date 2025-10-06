Diretta Virtus Bologna Napoli streaming video tv: orario e risultato live del posticipo della Serie A di basket, oggi lunedì 6 ottobre 2025

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI (RISULTATO 25-19): FLAGG TIENE A GALLA I PARTENOPEI

Avvio di gara equilibrato tra Virtus Bologna e Napoli, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo nei primi minuti. Dopo i canestri di Diouf, Alston e Simms, i bianconeri trovano ritmo dall’arco con Mitrou-Long e Taylor, portandosi sul 20-13 al 7’. Napoli prova a restare in scia con Crosswell, ma la Virtus difende con intensità e trova anche punti preziosi da Morgan e Jallow, autore di una stoppata spettacolare e di una schiacciata in contropiede. Flagg accorcia sul finale di quarto, che si chiude sul 25-19 per Bologna. (agg. di Fabio Belli)

VIRTUS BOLOGNA NAPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Virtus Bologna Napoli in tv sarà garantita per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, ricordiamo però anche il canale tematico LBA TV e naturalmente le opzioni di diretta streaming video disponibili nel pacchetto Sky.

PALLA A DUE!

Eccoci a ridosso della diretta Virtus Bologna Napoli, nello scorso campionato si era giocato nel capoluogo emiliano solamente alla quindicesima giornata, dal momento che il match era stato collocato nell’ultimo turno del girone d’andata. Era quindi già il 2025, per la precisione domenica 12 gennaio, quando la Virtus Bologna fece rispettare il fattore campo in modo piuttosto netto, battendo per 86-75 gli ospiti di Napoli.

Il ritorno invece fu nella giornata numero 22, quindi piuttosto vicino al primo confronto: si giocò a Napoli il 16 marzo scorso e fu una grande festa per il pubblico partenopeo, che infatti festeggiò il prestigioso successo per 93-88 al termine di una partita spettacolare contro i futuri campioni d’Italia. Ricordiamo che poi la Virtus Bologna avrebbe vinto lo scudetto in tre sole partite nella finale playoff contro Brescia, adesso però naturalmente siamo ai nastri di partenza di una nuova avventura e quindi cediamo la parola alla cronaca della diretta Virtus Bologna Napoli! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIRTUS BOLOGNA NAPOLI: IL PRIMO POSTICIPO CON I CAMPIONI

Una è al debutto stagionale, l’altra è già alla terza competizione differente nella quale scende in campo in poco più di una settimana: la diretta Virtus Bologna Napoli presenta una situazione certamente particolare in vista del posticipo della prima giornata della Serie A di basket in programma alle ore 20.00 di stasera, lunedì 6 ottobre 2025, al PalaDozza del capoluogo emiliano.

Ovviamente è la Virtus Olidata Bologna ad avere già giocato parecchio in questa stagione, con la sconfitta ai tempi supplementari nella semifinale della Supercoppa Italiana contro Milano seguita dal primo doppio impegno in Eurolega, con citazione d’obbligo naturalmente per la prestigiosa vittoria ottenuta al debutto contro il Real Madrid.

Adesso finalmente è arrivato il momento anche del debutto in campionato per la squadra che sul petto indossa lo scudetto avendo vinto la scorsa edizione. L’attesa è quindi grande per quello che sapranno fare gli uomini di coach Dusko Ivanovic: salutati per motivi diversi Marco Belinelli e Achille Polonara, è un altro italiano a prendersi la copertina.

Chi magari segue meno l’attività di club e più la Nazionale avrà scoperto agli Europei il valore di Saliou Niang, che la Virtus ha acquistato da Trento. Lo abbiamo già visto in evidenza nelle prime partite stagionali, ma adesso è il momento della prima voltaiche in campionato con la V Nera, in occasione della diretta Virtus Bologna Napoli…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI: FOCUS SUGLI OSPITI

Abbiamo finora parlato tantissimo dei padroni di casa nella diretta Virtus Bologna Napoli, giusto omaggio ai campioni d’Italia in carica sui quali per di più abbiamo anche freschi riferimenti delle prime partite ufficiali della stagione. La curiosità però potrebbe essere ancora maggiore per il Napoli Basketball, atteso da una trasferta di lusso per dare il via al cammino in Serie A. Potrebbe esserci più freschezza da parte degli uomini di coach Alessandro Magro, che però d’altro canto potrebbero pagare un po’ di rodaggio contro una rivale che, oltre all’indiscutibile livello tecnico, ha già giocato tre partite ufficiali in stagione.

Questa sarà la quinta partecipazione consecutiva in Serie A, possiamo quindi ormai affermare con sicurezza che il basket ha recuperato a pieno titolo una piazza fondamentale, che ha vissuto anche la grande gioia della vittoria della Coppa Italia 2024, ma che non ha ancora mai raggiunto i playoff a fine campionato. Quello potrebbe essere il grande obiettivo, fermo restando che il primo pensiero deve essere la salvezza. L’esordio non avrebbe potuto essere più difficile, ma anche affascinante: i partenopei hanno poco da perdere, sarà possibile una sorpresa al termine della diretta Virtus Bologna Napoli?