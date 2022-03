DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI/ Video streaming tv: Sacripanti torna in Emilia

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI: L’EX DELLA PARTITA

Ne avevamo già parlato in occasione della partita di andata, ma questa volta per Stefano Sacripanti si tratta anche di un ritorno fisico: la diretta di Virtus Bologna Napoli ci propone infatti il grande ex, il tecnico canturino si presenta alla Segafredo Arena tre anni dopo l’esonero che aveva subito dalle V nere. La Virtus Bologna aveva ingaggiato Sacripanti nel 2018, e lui con un paio di vittorie aveva agganciato e superato una leggenda virtussina come Ettore Messina nel numero di partite vinte in Serie A1; tuttavia le cose non erano poi andate come sperato e così a metà marzo era stato allontanato.

Diretta/ Tortona Virtus Bologna (finale 94-82): Derthona si gioca la Coppa!

Il suo posto lo aveva preso Sasha Djordjevic e sappiamo com’è andata, ma sicuramente si deve a Sacripanti il fatto di aver plasmato e indirizzato il gruppo che ha vinto la Champions League (potendo così andare a giocare in Coppa Intercontinentale) e poi, ritoccato, si sarebbe preso anche lo scudetto. Nel frattempo Sacripanti ha centrato la promozione con Napoli vincendo anche la Coppa Italia di LegaDue, niente male davvero e questa sera assisteremo al suo ritorno alla Segafredo Arena dove l’accoglienza dovrebbe essere positiva… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Virtus Bologna Brindisi (risultato finale 93-81) Rai: Vu Nere in semifinale!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Virtus Bologna Napoli non è tra quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione per la 21^ giornata di campionato. L’appuntamento rimane quello con la piattaforma Discovery Plus, da quest’anno broadcaster ufficiale della Lega Basket e che fornisce dunque tutte le partite di Serie A1, ai suoi abbonati, in diretta streaming video. Ricordiamo poi che sul sito della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Valencia Virtus Bologna (risultato 82-77, 40') streaming video tv: fine gara

VIRTUS BOLOGNA NAPOLI: SCARIOLO PER RIPARTIRE!

Virtus Bologna Napoli, partita diretta dagli arbitri Begnis, Bartoli e Marziali, prende il via alle ore 20:00 di domenica 6 marzo: appuntamento alla Segafredo Arena per la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. La partita con cui le V nere vogliono ripartire dopo la Coppa Italia: la sconfitta subita da Tortona in semifinale è stata definita come uno dei punti più bassi nella gestione degli ultimi anni, ma in campionato le cose stanno andando bene con una corsa al primo posto sempre concreta, adesso bisogna rilanciarsi e mandare un segnale a Milano che nel frattempo si è presa la Coppa Italia.

Dall’altra parte c’è una Napoli che alle Final Eight non si era qualificata, ma che resta in piena corsa per i playoff: non ha giocato prima della sosta ma ha recuperato 15 giorni fa, quando ha perso in casa contro Venezia non dando seguito alla bella vittoria contro Trieste. La GeVi comunque sta tenendo un buon rendimento rispetto alle premesse, e nella diretta di Virtus Bologna Napoli vuole stupire; aspettando di scoprire cosa succederà, andiamo a presentare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere da questa interessante partita della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Sulla carta la diretta di Virtus Bologna Napoli avrebbe poca storia: da una parte abbiamo i campioni d’Italia in carica che anche per questa stagione hanno costruito una corazzata in grado di vincere tutto o arrivare in fondo alle competizioni, dall’altra una neopromossa che dopo qualche anno si è riaffacciata alla Serie A1 e, con un gruppo di veterani, ha in testa soprattutto la salvezza. Il campo poi ci ha detto che a volte la Segafredo, anche condizionata dagli infortuni, non si è comportata come la favorita d’obbligo e, vedi la Coppa Italia, ha lasciato sul parquet sanguinose sconfitte che però, come dice sempre Sergio Scariolo, fanno parte del processo perché sono arrivati nuovi giocatori e confermarsi non è mai semplice.

Napoli ha dal canto suo colto vittorie di prestigio durante la stagione da neopromossa agli ordini di Stefano Sacripanti, è stata ampiamente in corsa per il tabellone di Coppa Italia e, pur avendolo mancato, ha dimostrato che entrare nelle prime otto non è una chimera, anche considerando un campionato che è decisamente livellato. Attenzione ovviamente al fatto che con la classifica corta la permanenza in Serie A1 andrà comunque conquistata, ma nella diretta di Virtus Bologna Napoli la GeVi potrebbe anche divertirsi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA