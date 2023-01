Diretta Virtus Bologna Olympiacos/ Streaming video tv: voglia di rivincita (Eurolega)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLYMPIACOS: CHE SFIDA!

Virtus Bologna Olympiacos è in diretta dalla Segafredo Arena, alle ore 20:30 di giovedì 12 dicembre: si tratta della partita valida per la 19^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, la seconda di ritorno in regular season, e allora possiamo subito ricordare che l’andata non è lontana (9 dicembre) e le V nere avevano subito una sconfitta epocale, cadendo al Pireo sotto 46 punti di scarto. La rivincita arriva 48 ore dopo l’impegno con lo Zalgiris Kaunas, sempre in Emilia: questa infatti è l’ennesima settimana in cui l’Eurolega, che ha 34 giornate di regular season, è costretta a far disputare il doppio impegno alle sue rappresentanti.

La Virtus Bologna ha iniziato alla grande il suo 2023: ha timbrato un’incredibile vittoria a Barcellona con la quale è riuscita ad acquisire ancora più credito in ambito internazionale, adesso è una squadra temuta e rispettata da tutte le avversarie ma soprattutto ha sensibilmente avvicinato la possibilità di qualificarsi ai playoff. Vedremo cosa succederà nella diretta di Virtus Bologna Olympiacos, contro una rivale che può agilmente puntare anche a vincere la regular season; mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che sono legati alla partita della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLYMPIACOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Olympiacos viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, ormai è noto che le partite di Eurolega sono appannaggio di questa emittente e che per tutti gli abbonati, cui l’appuntamento è riservato, ci sarà l’alternativa della diretta streaming video che si può attivare senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che i match di Eurolega sono visibili anche sul portale Eleven Sports, che da qualche giorno è entrato a far parte del pacchetto DAZN, cui bisogna essere abbonati; infine va detto che sul sito ufficiale euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLYMPIACOS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Olympiacos porta con sé una grande atmosfera, ma è un leitmotiv stagionale per la Segafredo che finalmente, dopo tanti anni, è tornata a misurarsi con le corazzate di Eurolega: tutto sommato le V nere stanno anche facendo benissimo, perché sono riuscite in questa regular season a piazzare grandi colpi come quelli esterni contro Milano e appunto Barcellona, ma poi hanno anche rimontato alla grande contro Maccabi Tel Aviv e un Fenerbahçe tornato competitivo per il titolo.

In campionato invece la Virtus Bologna ha perso le prime due uscite dell’anno solare, prima cedendo di schianto all’Olimpia (in casa) e poi subendo il ko a Casale Monferrato, dunque allontanando la possibilità di prendersi il primo posto nella griglia della Final Eight di Coppa Italia ma dovendo ancora difendere il terzo dall’assalto della Bertram. Detto questo, Sergio Scariolo deve anche fare i conti con qualche infortunio che però è tema comune nelle squadre chiamate a giocare così tanto: tra poco saremo in campo per la diretta di Virtus Bologna Olympiacos, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose in questo big match di Eurolega…

