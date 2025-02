DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLYMPIAKOS: LA CAPOLISTA IN EMILIA!

L’appuntamento con la diretta Virtus Bologna Olympiakos scatta alle ore 20:00 di venerdì 28 febbraio, tornano le grandi emozioni dell’Eurolega 2024-2025 e questa sera nella 27^ giornata c’è un big match per le V nere, che ospitano la capolista della regular season, una squadra che di fatto è già sicura di proseguire almeno nel playout ma è anche molto vicina ai playoff. Invece, purtroppo, per la Virtus Bologna la situazione è molto peggiore: la Segafredo aveva vinto in casa del Bayern Monaco ma da quel momento ha perso quattro partite consecutive e si è ritrovata terzultima in classifica, molto lontana dal play in.

Davanti infatti marciano, e ormai la situazione è compromessa: salvo miracoli, la Virtus Bologna non proseguirà in Eurolega e anzi stasera potrebbe addirittura ritrovarsi eliminata con parecchi turni di anticipo, purtroppo la svolta non c’è stata e ora si può solo sperare di chiudere in maniera positiva anche per trovare il passo giusto per proseguire la stagione, visto che lo scudetto rimane un obiettivo concreto e importante dopo aver perso tre finali. Adesso proviamo a capire come potrebbe procedere la diretta Virtus Bologna Olympiakos, sicuramente una partita che al netto dell’importanza che riveste sarà tutta da seguire.

COME VEDERE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLYMPIAKOS IN STREAMING VIDEO TV

Dovrete rivolgervi ai canali di Sky Sport per assistere alla diretta tv di Virtus Bologna Olympiakos: sarà un’opzione riservata agli abbonati con diretta streaming video disponibile tramite l’applicazione Sky Go, in alternativa ricordiamo, sempre in abbonamento, la piattaforma DAZN.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA OLYMPIAKOS: SPERANZE ORMAI SVANITE

Abbiamo quindi detto che la diretta Virtus Bologna Olympiakos arriva per la Segafredo in un contesto in cui le speranze di andare a prendersi il play in di Eurolega sono svanite: purtroppo Dusko Ivanovic deve fare i conti con questa realtà, ed è un peccato perché l’anno scorso le V nere erano arrivate tra le prime dieci, anzi con rammarico perché il crollo finale aveva impedito di volare subito ai playoff dove la storia sarebbe potuta essere diversa. Evidentemente, per quanto si è visto in seguito, le dimissioni di Luca Banchi nascondevano qualche problema non ancora risolto; intanto, delle quattro sconfitte consecutive, ben tre sono arrivate qui alla Unipol Arena.

Non è insomma servito nemmeno avere un calendario che concedeva parecchie partite casalinghe per risalire la corrente; forse non sarebbe comunque bastato perché, come detto, in zona play in la situazione è davvero complicata con tante avversarie che stanno marciando molto bene (tra queste anche Milano), ma certamente avremmo voluto vedere la Virtus Bologna lottare fino alle ultime giornate della regular season. Così non avverrà, speriamo almeno che gli ultimi turni di questa Eurolega possano portare in dote qualche vittoria dalla quale ripartire perché, appunto, la stagione della Segafredo è tutt’altro che finita.