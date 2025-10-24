Diretta Virtus Bologna Panathinaikos streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata di Eurolega.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PANATHINAIKOS: SFIDA DI LUSSO!

Che grande lusso la diretta Virtus Bologna Panathinaikos, una partita che alle ore 20:00 di venerdì 24 ottobre 2025 profuma davvero di storia ma è anche e soprattutto importante nell’economia della sesta giornata di basket Eurolega 2025-2026, perché entrambe le squadre sono lanciate in zona playoff.

La Virtus Bologna ha avuto un approccio davvero ottimo a un torneo nel quale è chiamata al riscatto: l’anno scorso ha deluso parecchio, quest’anno non ha troppi favori nei pronostici iniziali ma intanto è già stata capace di battere Real Madrid e Monaco, due serissime candidate alla Final Four, e viaggia con record positivo (3-2).

Le battute d’arresto maturate a Valencia e Parigi hanno fatto male, ma rientrano comunque all’interno di un percorso lungo e nel quale non ci sono davvero squadre materasso; lo sa bene anche il Panathinaikos, che è partito con quattro vittorie ma ha perso in casa contro il Barcellona, a oggi non troppo scintillante.

Insomma: è tutto apparecchiato perché la diretta Virtus Bologna Panathinaikos ci consegni un gran bello spettacolo, noi aspettiamo che la partita prenda il via e intanto possiamo ampliare il discorso introduttivo raccontando altre premesse che riguardano soprattutto le V nere.

VIRTUS BOLOGNA PANATHINAIKOS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Virtus Bologna Panathinaikos l’appuntamento rimane quello di Sky Sport sulla tv satellitare, con la diretta streaming video affidata a Sky Go e Now.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PANATHINAIKOS: IVANOVIC IL SAGGIO

Vogliamo introdurci alla diretta Virtus Bologna Panathinaikos ricordando le parole di Dusko Ivanovic dopo la clamorosa sconfitta interna delle V nere contro Cremona: la Virtus Bologna era in vantaggio a metà secondo quarto ma a quel punto ha incassato un 1-35 francamente difficile da spiegare tatticamente o anche solo utilizzando la logica, andata sotto di 30 punti è rientrata fino a -11 ma a quel punto ha pagato lo sforzo della rimonta e il ko è stato netto e del tutto inaspettato, tanto che i quotidiani hanno titolato in maniera non troppo simpatica nei confronti della squadra, che davvero è crollata su se stessa.

Ivanovic però ha spento subito le polemiche, dicendo che appunto la stagione sarà lunga e che si tratta di un percorso, nel quale capiterà di perdere partite che sulla carta ci si aspetta di vincere, ma accadrà anche il contrario (come appunto contro Real Madrid e Monaco). Dunque, Ivanovic non fa drammi: sa bene che quel che conta è arrivare in primavera in condizione e con tutte le possibilità aperte per centrare i risultati di rilievo, ma la strada passa anche dalla diretta Virtus Bologna Panathinaikos di fine ottobre e poi battere la corazzata greca sarebbe un ottimo modo per aumentare la fiducia nei propri mezzi.