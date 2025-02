DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PARIS: SPERANZE AL LUMICINO

Stiamo per vivere la diretta Virtus Bologna Paris, che si gioca alle ore 20:30 di venerdì 7 febbraio: nella 26^ giornata di basket Eurolega 2024-2025 la Segafredo affronta il secondo impegno settimanale nel torneo, ma ormai possiamo dire che le speranze di qualificarsi al play in siano ridotte al lumicino. Intanto, la distanza rispetto al decimo posto è ampia e poi ci sono davanti tante squadre, ricordiamo che la Virtus Bologna ha iniziato la settimana con il terzultimo posto in classifica e anche la spinta data dall’arrivo di Dusko Ivanovic sembra essersi esaurita, come testimonia qualche sconfitta bruciante come quella interna contro il Monaco.

Le cose procedono meglio in campionato: domenica sera vittoria contro Venezia e aggancio a Trapani e Brescia al secondo posto in classifica, ma la Serie A1 fa storia a sé per una squadra costruita per arrivare in fondo e che invece in Eurolega non è riuscita a dare seguito alla bellissima stagione passata. La speranza naturalmente è che nella diretta Virtus Bologna Paris si possa comunque vedere una squadra combattiva, ma come detto nel medio periodo arrivare tra le prime dieci della classifica sarà davvero complicato e forse è davvero giunto il momento di giocare solo per l’orgoglio, salvo miracoli che potrebbero sempre accadere.

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PARIS

Come sempre la diretta Virtus Bologna Paris in tv è affidata ai canali di Sky Sport per gli abbonati; per quanto riguarda la diretta streaming video le possibilità sono l’applicazione Sky Go o la piattaforma DAZN.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PARIS: CONTRO LA RIVELAZIONE

Ci avviciniamo alla diretta Virtus Bologna Paris che è una partita interessante anche per i semplici appassionati: la squadra francese infatti, arrivata in Eurolega grazie alla vittoria in Eurocup, ha mostrato immediatamente le ambizioni di una società che anche nel calcio (maschile e soprattutto femminile) sta provando a fare un salto di qualità, in questa competizione Paris Basketball ha di fatto ricalcato le orme del Monaco che, da matricola, era immediatamente diventato competitivo per poi addirittura raggiungere la Final Four. Da vedere se anche i parigini riusciranno a farlo e per di più al primo anno: intanto, sono una concreta squadra da playoff che darà fastidio a tutti.

Per quanto riguarda la Virtus Bologna, sono davvero troppe le occasioni lasciate per strada: solo Maccabi Tel Aviv e Alba Berlino hanno fatto peggio della Segafredo nell’Eurolega corrente, forse la situazione interna che ha portato alle dimissioni di Luca Banchi ha in qualche modo influito e le recenti novità societarie ci dicono che il progetto si trova in una fase quantomeno importante, in campo la Virtus Bologna è sicuramente squadra capace di giocarsela ma le cose non hanno girato, siamo allora più che altro curiosi di scoprire quello che accadrà tra qualche mese ma questo non possiamo scoprirlo oggi, e dobbiamo concentrarci sull’imminente partita.