Diretta Virtus Bologna Partizan/ Streaming video tv: non si può sbagliare! (Eurolega)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PARTIZAN: PARTITA DA VINCERE!

Virtus Bologna Partizan si gioca in diretta dalla Segafredo Arena, alle ore 20:30 di martedì 7 marzo: siamo nella 27^ giornata di basket Eurolega 2022-2023 e questa settimana ci consegna un altro doppio impegno che ci avvicina sensibilmente alla conclusione della regular season. La Virtus Bologna è sempre in corsa per un posto nei playoff, ma deve aumentare i giri del motore: nell’ultimo impegno le V nere hanno perso in maniera clamorosa sul parquet del Fenerbahçe, 32 punti di margine che potrebbero aver aperto qualche dubbio in vista della grande volata finale.

Virtus Bologna che in campionato continua a viaggiare con il vento in poppa e domenica ha battuto in volata Tortona, bel colpo per blindare almeno il secondo posto in classifica. Per il momento comunque la vera partita si gioca in Eurolega e per questo motivo la diretta di Virtus Bologna Partizan diventa importante, anche perché i serbi potrebbero diventare una diretta concorrente per la qualificazione ai playoff. Aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata della Segafredo Arena per questo match molto delicato.

VIRTUS BOLOGNA PARTIZAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Partizan viene trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare, che si occupa dell’Eurolega con particolare riferimento alle squadre italiane: sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati, che potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Su euroleaguebasketball.net/euroleague inoltre si potranno consultare liberamente le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PARTIZAN: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Partizan sarà molto importante: vincendo alla Segafredo Arena le V nere potrebbero portarsi a una sola vittoria dai serbi, che sono entrati in questa 27^ giornata di Eurolega con la sesta posizione in classifica. Tuttavia la graduatoria del torneo è ancora parecchio corta e dunque lascia spazio a eventuali rimonte; la Virtus Bologna ha già fatto vedere di poter alzare l’asticella ma è chiaro che da qui alla fine ci siano dei momenti in cui non bisognerà sbagliare, e la partita di questa sera ne rappresenta un caso simbolico visto che il Partizan sembra essere un avversario alla portata.

Per di più, come del resto abbiamo già detto, la squadra di Sergio Scariolo deve provare a riscattare il tremendo ko di Istanbul: una sconfitta pesantissima come già era avvenuto in casa contro il Barcellona non troppo tempo fa, due partite che ci hanno detto come la Segafredo possa qualificarsi per i playoff di Eurolega ma abbia ancora dei momenti nei quali deve restare dentro le partite fin dall’inizio, altrimenti potrebbe rischiare delle imbarcate. Vedremo comunque come andranno le cose questa sera, le speranze di vincere ci sono tutte ma una sconfitta sarebbe forse determinante per la corsa ai playoff della Virtus Bologna…











