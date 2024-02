DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PARTIZAN/ Video streaming tv: Kevin Punter è il grande ex (Eurolega, 2 febbraio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PARTIZAN: IL GRANDE EX

Nella diretta di Virtus Bologna Partizan avremo chiaramente il grande ex: Kevin Punter gioca con la squadra di Belgrado dal 2021, ma nella stagione 2018-2019 era stato uno dei mattatori di una Virtus Bologna che, affidata a Stefano Sacripanti, era poi passata in corso a Sasha Djordjevic, che nel 2021 avrebbe vinto lo scudetto dopo aver riportato la Segafredo al primo posto della regular season, in una Serie A1 che però era stata cancellata dalla pandemia di Coronavirus. Djordjevic soprattutto aveva vinto la Champions League, e Punter era stato MVP della Final Four venendo anche inserito nel miglior quintetto della competizione; la Virtus Bologna lo aveva pescato dall’Aek Atene dove già l’anno precedente aveva messo le mani sulla Champions League.

Straordinario realizzatore, era rimasto alle V nere un solo anno: nell’estate 2019 seguente era stato firmato per l’Olympiacos (solo in Eurolega, per le note vicende del club greco in patria) ma poi si era trasferito alla Stella Rossa chiudendo lì la sua stagione. Poi l’avventura con Milano, raggiungendo la Final Four di Eurolega; qualche mese dopo aveva fatto scalpore la sua cessione al Partizan, insieme a Zach LeDay che ancora oggi è suo compagno nella squadra serba. Oggi Punter sarà nuovamente avversario della Virtus Bologna cui certamente deve molto nella sua crescita, vedremo come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA PARTIZAN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Virtus Bologna Partizan sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

SI TORNA A CASA!

Virtus Bologna Partizan sarà in diretta dalla Segafredo Arena alle ore 20:30 di venerdì 2 febbraio: si gioca per la 25^ giornata di basket Eurolega 2023-2024 e si chiude così il doppio turno settimanale per le V nere, che dopo la trasferta di Barcellona tornano a casa per la sfida alla corazzata serba di Zelimir Obradovic. La partita di andata era stata entusiasmante: la Virtus Bologna aveva violato la Stark Arena e, in un periodo straordinario – era la quinta vittoria in sei giornate di Eurolega – era stata accolta in aeroporto da tantissimi tifosi festanti, finalmente consapevoli di poter arrivare a giocarsi direttamente i playoff.

Oggi le cose sono un po’ cambiate perché la Virtus Bologna appare stanca e meno lucida rispetto a qualche settimana fa; tuttavia è entrata in questo doppio turno con il secondo posto in classifica e, di conseguenza, intatte possibilità di evitare il play in classificandosi tra le prime sei di regular season. Attenzione però al Partizan, squadra solidissima e tignosa; aspettando che la diretta di Virtus Bologna Partizan prenda il via, possiamo fare qualche rapido approfondimento sulle tematiche principali che tra qualche ora potrebbero emergere dall’intrigante e importante serata di Eurolega alla Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PARTIZAN: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già detto la diretta di Virtus Bologna Partizan sarà tosta: la squadra serba in questo momento sta pagando una sorta di calo nei suoi risultati e ha messo in discussione una partecipazione al play in che sembrava cosa certa, ma il talento nel roster è chiaramente presente e un allenatore come Obradovic può sempre essere in grado di trovare la formula giusta. La situazione comunque è molto simile a quella che sta vivendo la Virtus Bologna: si tratta di due squadre stanche che hanno bisogno di ritrovare il loro ritmo, chiaramente la Segafredo in classifica è messa meglio e dunque ha più margini di errore rispetto ai serbi.

Una Virtus Bologna che sta viaggiando bene anche in campionato, dove infatti si sta giocando la vittoria della regular season; quest’anno però sembra che la società abbia messo in primo piano la possibilità di fare strada in Eurolega e crescere ulteriormente sul piano internazionale, anche il modo in cui è stato costruito il roster in estate sembra lasciare intendere che il piano sia quello. La grandezza delle V nere passa anche da questa complessa partita contro il Partizan, sarà interessante scoprire come andranno le cose tra poche ore anche perché, chiaramente, una vittoria aumenterebbe per la Virtus Bologna le certezze in termini di qualificazione al playoff del torneo.











