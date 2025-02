DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PARTIZAN: VINCERE PER SPERARE!

La matematica non condanna ancora, la diretta Virtus Bologna Partizan propone quindi ai padroni di casa una partita da vincere per tenere viva la speranza di essere protagonisti in Eurolega anche oltre il termine della stagione regolare. Inutile però fare troppi calcoli quando ti ritrovi come la Virtus Segafredo Bologna, con appena sette vittorie a fronte di ben diciassette sconfitte nelle precedenti ventiquattro giornate: si deve allora pensare a vincere ogni singola partita, cominciando da quella delle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 5 febbraio 2025, naturalmente presso la Virtus Segafredo Arena del capoluogo emiliano, contando anche sulla spinta dei tifosi.

DIRETTA/ Virtus Bologna Venezia (risultato finale 85-74): Wiltjer 20 punti (2 febbraio 2025)

Bisogna essere onesti: anche il decimo posto e quindi il play-in appare decisamente lontano, una delle squadre sulle quali fare la corsa è proprio il Partizan Mozzart Bet Belgrado, che invece ha il 50% esatto di vittorie, con dodici successi per i serbi a fronte di altrettante sconfitte. L’alternativa sarebbe mollare con enorme anticipo e sarebbe pericoloso, perché esporrebbe al rischio di pesanti umiliazioni, quindi non resta che onorare al meglio ogni impegno per tenere ancora aperta una piccola porta alla speranza. La V Nera ne sarà capace nella diretta Virtus Bologna Partizan?

DIRETTA/ Fenerbahçe Virtus Bologna (risultato finale 95-81): Shengelia non basta! (Eurolega 2025)

VIRTUS BOLOGNA PARTIZAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

Nulla di nuovo: la diretta Virtus Bologna Partizan in tv sarà su Sky Sport, mentre Dazn si affiancherà a Sky Go e Now Tv per la possibilità della diretta streaming video.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PARTIZAN: SULL’ORLO DEL BARATRO

Di buon auspicio verso la diretta Virtus Bologna Partizan può essere il fatto che la prima vittoria stagionale in Eurolega sia arrivata proprio all’andata, con un emozionante 69-70 sul campo dei serbi. Fu però un fuoco di paglia, se si pensa che la Virtus Bologna ha vinto solamente due partite nelle prime quattordici giornate. Da allora in poi ci sono stati segnali di miglioramento che è doveroso evidenziare, ma è altrettanto chiaro che con una simile base di partenza servirebbe un’impresa clamorosa per la rimonta, cioè un ritmo da primissimi posti tenuto per molte giornate consecutive.

DIRETTA/ Sassari Virtus Bologna (risultato finale 76-68): vittoria dei sardi (26 gennaio 2025)

Con la vittoria di metà gennaio contro il Bayern si era arrivati al quinto successo in otto partite e forse qualche speranza si era accesa davvero, ma poi sono bastati due ko consecutivi contro il Monaco in casa e poi il Fenerbahce a Istanbul per rendere di nuovo la scalata ai limiti dell’impossibile. Il Partizan dal canto suo, dopo avere perso il derby contro la Stella Rossa, fatto sempre molto doloroso a Belgrado, deve rialzarsi subito se vuole restare attaccato alla zona playoff, quindi un’altra sconfitta contro la V Nera sarebbe grave in ottica serba: motivazioni altissime, quanto incideranno nella diretta Virtus Bologna Partizan?