DIRETTA/ Virtus Bologna Pesaro video streaming tv: il grande ex Daniel Hackett (basket A1, 30 dicembre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO: L’EX

Chiaramente nella diretta di Virtus Bologna Pesaro abbiamo anche un grande ex: parliamo di Daniel Hackett, i cui natali sono a Forlimpopoli ma che poi è cresciuto nella città marchigiana. La formazione cestistica come noto è avvenuta negli Stati Uniti, a Southern California; nel 2009 il ritorno in Italia per giocare con Treviso, non essendo arrivata una chiamata dalla NBA (c’era una clausola sul contratto) Hackett a 22 anni è tornato a casa e ha firmato con Pesaro, squadra con la quale ha trascorso due stagioni. Un biennio ottimo per lui, vincitore anche del premio Reverberi come miglior italiano, e la Vuelle capace di raggiungere le semifinali playoff; ovviamente, la sua crescita ha portato le big sulle sue tracce e Hackett nel 2013 ha vinto lo scudetto con Siena, prima dell’epopea Olimpia Milano.

Quando il Cska Mosca è stato escluso dall’Eurolega, a seguito dell’invasione della Russia in Ucraina, in molti hanno pensato che Hackett potesse seguire il richiamo del cuore tornando a Pesaro; in realtà la Vuelle non avrebbe potuto operare il grande colpo e così il classe ’87 ha raggiunto la Virtus Bologna, vincendo la Eurocup e tornando in Eurolega. Con Luca Banchi è tornato centrale nel progetto; 11 giorni fa ha compiuto 36 anni, ma pare tenersi ancora molto bene e vedremo oggi cosa farà in una partita sempre molto speciale. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Pesaro sarà trasmessa su DMAX, di conseguenza rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti dal momento che il canale è presente al numero 52 del digitale terrestre. Va inoltre ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

SFIDA VINTAGE!

Virtus Bologna Pesaro, partita in diretta dalla Segafredo Arena, si gioca alle ore 21:00 di sabato 30 dicembre e chiude la 14^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, oltre che l’anno solare. È una sfida vintage, che riporta alla mente epoche purtroppo ora lontane; va comunque detto che la Virtus Bologna è tornata ad avere quel ruolo di riferimento che aveva un tempo, parlando di attualità è reduce dalla vittoria netta di Pistoia e si è rimessa all’inseguimento del tandem di testa, continuando a sperare nel primo posto in regular season che potrebbe essere parecchio importante.

Pesaro invece soffre: sabato ha lasciato per strada due sanguinosissimi punti facendosi rimontare e battere da Varese, una sconfitta interna che ha nuovamente peggiorato la classifica perché ha permesso a Openjobmetis e Treviso di avvicinarsi. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Virtus Bologna Pesaro, una partita davvero molto delicata per la Vuelle; aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida analisi sui temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante serata di stanza alla Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Virtus Bologna Pesaro il campionato di Serie A1 saluta il 2023, un anno in cui è successo parecchio. La Segafredo lo chiude in grande ascesa, essendo riuscita a fare il grande salto di qualità in Eurolega: tutto sommato la squadra di Luca Banchi non ha nemmeno perso troppo in campionato, perché comunque si trova al secondo posto in classifica a una sola partita di distanza da Venezia e Brescia che guidano la classifica, e poi la consapevolezza di poter arrivare in finale anche senza il fattore campo c’è e ci deve essere quando si parla di una squadra come questa.

Di Pesaro dobbiamo sempre ricordare gli anni di enormi difficoltà in cui si lottava esclusivamente per non retrocedere, ma proprio perché ad un certo punto c'è stato il salto di qualità adesso l'asticella è decisamente più alta, quindi vedere la Vuelle che annaspa con un solo match sulla zona calda della classifica è deludente, soprattutto perché si pensava che la firma di Maurizio Buscaglia potesse dare un quid in più. Così al momento non è stato: adesso Pesaro ha bisogno di andare a prendersi una vittoria di spessore per ripartire anche con il morale, il parquet tra poco fornirà la sua risposta.











