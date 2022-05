Diretta Virtus Bologna Pesaro/ Streaming video tv: gara-1 dei quarti (basket)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO: V NERE FAVORITE

Virtus Bologna Pesaro, in diretta oggi, domenica 15 maggio, con palla a due in programma alle ore 21:00 dalla Segafredo Arena di Bologna, è valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A di basket. Le V Nere arrivano a questa sfida da favorite, dopo aver dominato il campionato, chiudendo in prima posizione, confermandosi anche in Europa, con la conquista dell’EuroCup. La squadra di coach Scariolo è probabilmente la favorita di questi playoff, dopo quanto fatto vedere nella regular season.

Discorso diverso per Pesaro, che ha raggiunto i playoff inaspettatamente considerando l’inizio di stagione. La compagine di coach Banchi ha conquistato l’accesso nell’ultima giornata di campionato, in cui ha battuto Napoli all’extra-time (84-85). La VL vorrà comunque fare bella figura, e proverà a giocarsi le sue carte. I due precedenti in campionato confermano la superiorità della Virtus Bologna, che resta quindi la favorita per la vittoria.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Pesaro non sarà trasmessa su nessun canale del digitale terrestre o satellitare. Per poter seguire la partita di basket, bisognerà affidarsi alla piattaforma Discovery Plus. Si tratterà quindi di una diretta streaming video, e per poter visionare la gara è necessaria la sottoscrizione di un abbonamento. L’applicazione è disponibile sia su dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC, che su Smart Tv.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Pesaro, ci regala un grande classico del basket italiano. La Virtus è campione in carica ed ha chiuso la stagione al comando della classifica, confermandosi come una delle grandi favorite per la conquista dello scudetto. In settimana, le V Nere hanno conquistato la vittoria dell’Eurocup, battendo 87-60 il Bursaspor, garantendosi un posto in Eurolega nella prossima stagione, che mancava da diverso tempo.

Pesaro torna invece ai playoff dopo un’assenza di dieci anni. Dopo un inizio disastroso, la stagione della VL ha subito una svolta decisiva con l’arrivo di coach Luca Banchi, che ha preso il posto di Aza Petrovic. Pesaro ha conquistato l’accesso posizionandosi all’ottavo posto in classifica con 28 lunghezze, l’ultimo disponibile, facendo di fatto fuori Trieste, la quale ha chiuso la regular season con gli stessi punti. La Vitus Bologna è nettamente favorita nella serie, ma Pesaro sicuramente non regalerà nulla agli avversari.











