Diretta Virtus Bologna Pesaro/ Streaming video tv: per il bis (gara-2 basket)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO: TUTTO FACILE PER I BOLOGNESI!

Virtus Bologna Pesaro, diretta dagli arbitri Rossi, Martolini e Borgo, si gioca presso la Segafredo Arena del capoluogo emiliano come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A di basket, con palla a due che sarà in programma alle ore 20.30 di questa sera, martedì 17 maggio 2022. La diretta di Virtus Bologna Pesaro, dopo il successo dei campioni d’Italia in carica domenica sera, potrebbe naturalmente indirizzare in modo sostanzialmente definitivamente le sorti della serie verso i bolognesi se la Virtus cogliesse il bis, oppure riaprire clamorosamente tutto se l’ottava testa di serie Pesaro dovesse fare il colpo a sorpresa, per poi portare la serie nelle Marche con due partite consecutive.

La Virtus Segafredo Bologna ha vinto ma di certo non ha dominato gara-1, motivo per cui coach Sergio Scariolo inviterà sicuramente i suoi uomini ad avere la massima attenzione per non complicarsi la vita nella serie sulla carta più sbilanciata, quella fra la prima e l’ottava della stagione regolare. La Carpegna Prosciutto Pesaro ha ben poco da perdere, perché in un certo senso ha già vinto il suo campionato arrivando ai playoff: un’impresa in casa della Virtus però sarebbe da raccontare, gli uomini di coach Luca Banchi sicuramente ci proveranno. Che cosa succederà stasera in Virtus Bologna Pesaro?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Pesaro sarà garantita per gli abbonati sui canali di Eurosport, possibilità che va ad aggiungersi alla diretta streaming video sulla piattaforma Discovery Plus, anche in questo caso naturalmente su abbonamento. Da ricordare che sul portale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Pesaro vedrà i padroni di casa ancora una volta favoriti, ma chiamati a giocare meglio di domenica. Forse si è fatto sentire lo strascico della vittoria in Eurocup, che sotto molti punti di vista era il principale obiettivo stagionale per la Virtus Bologna, forse anche più dello scudetto. La tensione forse si era un po’ abbassata e la Virtus ha dovuto soffrire per vincere contro una coriacea Pesaro, piegata solo nel finale grazie alla maggiore qualità e profondità dell’organico di coach Scariolo.

L’esito della partita tuttavia era stato in bilico fino all’ultimo minuto di gioco e questo sicuramente darà morale a Pesaro, perché i marchigiani hanno capito che l’impresa non è del tutto impossibile. Certo, giocando ogni due giorni la profondità dell’organico è un aspetto di fondamentale importanza con il passare delle partite, ma tentar non nuoce. Undici giocatori con almeno un punto a referto, dei quali cinque in doppia cifra, più i 10 assist di Pajola: queste le chiavi del successo della Virtus, nonostante l’infortunio di Shengelia.











