DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PISTOIA/ Video streaming tv: la parola a coach Brienza (basket, oggi 1° aprile 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PISTOIA: PARLA BRIENZA

Mentre si avvicina la diretta di Virtus Bologna Pistoia, dobbiamo tornare alla sconfitta casalinga per l’Estra Pistoia contro la Nutribullet Treviso nella scorsa giornata, che era stata commentata con parole forti dal coach Nicola Brienza: “Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta, non siamo stati minimamente pronti a giocare questo tipo di partita. Quando il pesce puzza, puzza dalla testa. Quindi è colpa mia che probabilmente non ho dato la giusta motivazione alla squadra.

Diretta/ Virtus Bologna Panathinaikos (risultato finale 79-81): rabbia Segafredo! (Eurolega, 29 marzo 2024)

Era prevedibile che dopo tre partite di alto spessore oggi avremmo fatto una partita di una mollezza disarmante. L’avevo messo in preventivo, mi prendo la responsabilità per il fatto di non essere riuscito a dare una direzione diversa alla partita. Mi dispiace perché possiamo perdere ma non combattere. Se vogliamo essere seri e competitivi dobbiamo giocare come se fossimo ultimi in posizione. Serve un approccio diverso da qui fino alla fine della stagione”. Brienza non aveva usato eufemismi o giri di parole per commentare il passo falso: “Se non hai la bava alla bocca e gli occhi spiritati di sangue, rimaniamo noi ed è inutile parlare di basket e tecnicismi. Oggi sembravamo dieci coglioni”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LIVE/ Brescia Virtus Bologna (risultato finale 73-87): Segafredo senza problemi (25 marzo 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PISTOIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Pistoia sarà trasmessa su Eurosport 2, appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento. Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video di Virtus Bologna Pistoia. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Pistoia Treviso (risultato finale 83-84): Nutribullet d'un soffio! (basket A1, 23 marzo 2024)

UN BEL POSTICIPO

Virtus Bologna Pistoia, in diretta naturalmente presso la Segafredo Arena del capoluogo emiliano, si giocherà con palla a due alle ore 20.00 di questa sera, lunedì 1° aprile 2024, essendo il posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A di basket edizione 2023-2024, il decimo turno del girone di ritorno che in questo modo ci tiene compagnia anche a Pasquetta. La classifica ci dice che la diretta di Virtus Bologna Pistoia metterà di fonte due formazioni con obiettivi ancora molto significativi, a partire dalla Virtus Segafredo Bologna, che con i suoi 34 punti è naturalmente in piena corsa per il primo posto al termine della stagione regolare.

Obiettivo che è invece la qualificazione ai playoff per una Estra Pistoia che, fatte le debite proporzioni, sta disputando un campionato di ottimo livello, confermato dai 24 punti finora all’attivo della formazione toscana, che fino a questo momento viaggia esattamente con il 50% di vittorie. Naturalmente i favori del pronostico vanno ai padroni di casa, ma un colpaccio toscano sarebbe una scossa profonda a tutta la zona che lotta per un posto nei playoff: quali responsi ci darà in merito la diretta di Virtus Bologna Pistoia?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PISTOIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Pistoia, possiamo sottolineare che le due formazioni arrivano da alterne vicende nella scorsa giornata di campionato. La Virtus Segafredo Bologna ha colto una vittoria di fondamentale importanza nel posticipo del lunedì – che quindi si ripete per coach Luca Banchi – andando a vincere con un netto 73-87 a Brescia per firmare l’aggancio in classifica alla Germani. Una prestazione autorevole, nobilitata da ben cinque uomini in doppia cifra per la Virtus Bologna, tra cui l’eterno Marco Belinelli che è stato il top-scorer a quota 17 punti per firmare il colpaccio.

Dall’altra parte la Estra Pistoia ha fallito di un soffio una vittoria che avrebbe sancito un notevole passo avanti verso i playoff. I toscani infatti hanno perso per 83-84 in casa contro Treviso nonostante ben sei uomini in doppia cifra: insomma, una buona prestazione corale ma senza guizzi ed infine è arrivata una sconfitta probabilmente inattesa, che adesso complica il cammino e richiede magari un colpo altrettanto a sorpresa sul campo di una delle nostre due big di Eurolega. Insomma, la diretta di Virtus Bologna Pistoia si annuncia decisamente intrigante!











© RIPRODUZIONE RISERVATA