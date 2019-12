Diretta Virtus Bologna Promitheas/ Streaming video tv: sfida per la vetta (Eurocup)

Virtus Bologna Promitheas, che verrà diretta dagli arbitri Borys Ryzhyk, Anne Panther e Hugues Thepenier, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 11 dicembre: al PalaDozza, per la nona e penultima giornata del gruppo A di basket Eurocup 2019-2020, va in scena lo spareggio per il primo posto. Entrambe le squadre sono già qualificate in un girone che si è già deciso, ma resta aperto il discorso legato alla vetta: la partita di andata aveva rappresentato la prima sconfitta stagionale delle V nere, cadute a Patrasso con 9 punti di scarto. Questo significa che una vittoria del Promitheas chiuderebbe i conti, mentre per ottenere la leadership definitiva la Segafredo dovrebbe vincere di almeno 10 punti oppure rimandare il discorso all’ultimo turno, quando andrà sul campo del Monaco. Entrambe dunque sono già qualificate alla Top 16, ma rischiano di chiudere in terza posizione sulla pressione dei francesi; vediamo dunque cosa succederà nella diretta di Virtus Bologna Promitheas, intanto possiamo analizzare alcuni dei temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Bologna Promitheas, che non viene trasmessa sui canali del nostro Paese; tuttavia come sempre la piattaforma Eurosport Player fornisce le gare internazionali delle nostre squadre di basket, e dunque gli abbonati al servizio potranno gustarsi questa serata in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, sul sito www.eurocupbasketball.com, troverete tutte le informazioni utili sulle due squadre in campo e le classifiche dei gironi.

Virtus Bologna Promitheas sarà una partita comunque interessante a prescindere dalla situazione nel girone di Eurocup: da una parte c’è la voglia delle V nere di riscattare la sconfitta subita in Grecia, dall’altra la possibilità degli avversari di battere due volte una squadra che sta dominando la sua stagione. In più il primo posto nel gruppo A potrebbe dare un sorteggio maggiormente abbordabile per la Top 16; nel frattempo Bologna, partita con 10 vittorie consecutive in campionato, ha perso a Cremona la sua imbattibilità ma per Sasha Djordjevic potrebbe comunque essere un buon affare, perchè il primo posto in classifica è stato conservato con distacco e adesso non c’è più la “pressione” di dover mantenere le zero sconfitte. Questo gruppo ha già dimostrato di poter arrivare in fondo ad ogni competizione e una vittoria interna contro la principale avversaria ne girone di Eurocup sarebbe un bel segnale mandato alla concorrenza. Inoltre, come accennato, eviterebbe il rischio di terminare al terzo posto: il Monaco potrebbe ancora fare sua la seconda piazza anche solo una vittoria, la Segafredo rischia perchè in caso di ko questa sera dovrebbe difendere, nel Principato, il +2 centrato all’andata.



