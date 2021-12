Diretta Virtus Bologna Promitheas/ Streaming video tv: V nere per la vetta (Eurocup)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PROMITHEAS: MATCH ABBORDABILE

Virtus Bologna Promitheas si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 15 dicembre: nella 7^ giornata del gruppo B di basket Eurocup 2021-2022 la Segafredo ospita il fanalino di coda della classifica, la squadra di Patrasso che ha già incrociato in questa competizione e che in questo momento sta faticando parecchio, avendo vinto solo due partite. La Virtus Bologna invece sembra aver messo alle spalle il periodo negativo.

In campionato è reduce dalla vittoria esterna di Cremona e conserva la seconda posizione alle spalle di Cremona, in Eurocup invece continua a inseguire il Buducnost e questa sera punta a prendersi la vetta, dopo aver fatto il colpo sul parquet dell’Olimpia Lubiana. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Promitheas, mentre aspettiamo che si giochi facciamo anche una rapida valutazione sui temi principali che emergeranno dalla partita.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PROMITHEAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Promitheas viene garantita dalla televisione satellitare: da quest’anno infatti Sky Sport ha acquisito i diritti per trasmettere almeno le partite delle italiane in Eurocup, dunque gli abbonati al servizio potranno consultare il loro decoder per assistere al match di regular season. In alternativa, come sempre, sarà attiva la diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, ed è usufruibile con l’applicazione Sky Go da installare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PROMITHEAS: RISULTATI E CONTESTO

Sulla carta, Virtus Bologna Promitheas è una partita abbordabile: la Segafredo in questo momento ha un altro roster rispetto ai greci, che già qualche tempo fa avevano subito da una squadra che all’epoca era ancora allenata da Sasha Djordjevic, e che sicuramente non aveva questa potenza. Certo però Sergio Scariolo non può sottovalutare l’impegno: la Virtus Bologna infatti sta pagando un dazio pesantissimo alla sfortuna, e recentemente ha perso altri due giocatori importanti con la necessità di intervenire in sede di mercato (si vedrà) come del resto era già stato fatto nelle settimane precedenti. Resta il fatto che le V nere sono partite in questa stagione con la serissima intenzione di raggiungere quella finale che significherebbe volare finalmente in Eurolega; da questo punto di vista puntano a vincere il girone di regular season anche per dare un segnale forte a tutte le avversarie, intanto vedremo come andrà la partita di questa sera…



