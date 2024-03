DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID/ Video streaming tv: le difficoltà dei Blancos (Eurolega, 15 marzo 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID: IL CALO DEI BLANCOS

Nel presentare la diretta di Virtus Bologna Real Madrid abbiamo già anticipato come la squadra spagnola sia in calo: parliamo comunque di una squadra che ha 22 vittorie e 6 sconfitte ed entrava nella 29^ giornata con tre gare di vantaggio sul Barcellona, ma basta guardare gli ultimi risultati per rendersi conto che anche una corazzata come il Real Madrid accusa la fatica di una stagione lunghissima. La capolista arriva da tre sconfitte consecutive: di fatto dunque ha perso lo stesso numero di gare che aveva lasciato per strada nei primi 26 turni della regular season di Eurolega.

La serie negativa è iniziata al Mediolanum Forum contro Milano, per poi proseguire con i due ko del Wizink Center contro Panathinaikos e Fenerbahçe; in realtà il Real Madrid ha perso cinque volte nelle ultime undici giornate, perché era caduto anche nel Clasico di Barcellona e, nettamente con un 98-74, sul parquet del Monaco. Per una squadra che aveva iniziato 16-1 è certamente un dato ampiamente negativo; in generale come detto il vantaggio in vetta alla classifica era ampio e questo calo strutturale potrebbe non mettere a rischio la vittoria della regular season da parte del Real Madrid, peraltro questa sera ancora più pericoloso perché una big ferita fa sempre paura… (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Virtus Bologna Real Madrid sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

CONTRO LA CAPOLISTA!

Virtus Bologna Real Madrid, che si gioca in diretta dalla Segafredo Arena, va in scena alle ore 20:30 di venerdì 15 marzo 2024 ed è valida per la 29^ giornata di basket Eurolega 2023-2024. Le V nere sfidano la capolista, in quella che potrebbe essere la partita della verità: il calo nel girone di ritorno c’è stato per la squadra di Luca Banchi, che per la prima volta dall’inizio della regular season si trova fuori dalle prime sei posizioni che qualificano direttamente ai playoff, e dunque dopo aver perso al Pireo deve provare a risalire la corrente se vuole evitare quello che sarebbe un insidioso play in.

Diciamo comunque che per la Virtus Bologna, riscattatasi con la vittoria contro Milano in campionato, già essere tra la settima e la decima posizione sarebbe tanto: l’anno scorso la Segafredo, tornata in Eurolega dopo parecchi anni, non aveva raggiunto la post season ma con l’avvento di Banchi in panchina ha fatto quel passo ulteriore arrivando a rivaleggiare davvero con le big, dunque tanto di guadagnato se l’avventura dovesse proseguire ma resta il fatto che nella diretta di Virtus Bologna Real Madrid potrebbe arrivare un’ulteriore svolta, e vedremo se sarà davvero così.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Virtus Bologna Real Madrid stiamo per raccontare una partita tra due squadre che sono certamente in calo: anche i blancos infatti stanno vivendo un periodo complicato, ma per loro chiaramente influisce lo straordinario rendimento che hanno tenuto per oltre metà stagione e che li ha portati a prendersi la prima posizione solitaria, tanto che nonostante qualche sconfitta di troppo in epoca recente il distacco sul Barcellona secondo è rimasto di tre partite, che sono davvero tante per una squadra che può adesso gestire quasi con il pilota automatico.

La Virtus Bologna sta attraversando un momento di flessione, al netto di qualche vittoria comunque importante che è arrivata a mantenere la squadra in ottima posizione per andare a prendersi il play in: sarà fondamentale chiudere bene la regular season per non farsi sfuggire anche l’obiettivo minimo, per quanto riguarda i playoff a questo punto potrebbe non dipendere esclusivamente dalle V nere ma come detto entrare nelle prime dieci della classifica di Eurolega sarebbe visto come un risultato positivo, e dunque bisogna provare a perseguire questo obiettivo in queste ultime sei giornate.











