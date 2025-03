DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID (RISULTATO FINALE 67-80): TRIPLICE FISCHIO

La Virtus Bologna perde contro il Real Madrid con il punteggio finale di 67-80. Nonostante un buon inizio, la squadra italiana ha faticato a contenere la forza fisica e tecnica dei madrileni, che hanno dominato gran parte della partita.

Nel primo tempo, la Virtus ha avuto qualche difficoltà, ma ha provato a rimanere in partita grazie a momenti di buona intensità difensiva e con Tucker che ha messo in evidenza il suo talento, provando a dare un segnale di rimonta. Tuttavia, il Real Madrid, forte di un Musa in grande forma, ha mantenuto il controllo grazie anche alla profondità della sua panchina, con Garuba e altri giocatori che hanno contribuito significativamente. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID (RISULTATO LIVE 54-68): FINE TERZO QUARTO

Il terzo quarto della diretta di Virtus Bologna Real Madrid si chiude sul 54-68, con la squadra italiana che prova a riaccendere le speranze grazie a un’ottima prestazione di Tucker. Il playmaker statunitense si carica la squadra sulle spalle, mettendo a referto 12 punti e 6 assist solo in questa frazione, guidando la rimonta delle V nere.

Tuttavia, il Real Madrid continua a gestire il match con esperienza, sfruttando il vantaggio accumulato nei primi due quarti e rispondendo colpo su colpo ai tentativi di rientro della Virtus. Gli spagnoli, pur abbassando leggermente l’intensità, riescono a mantenere il controllo della gara grazie alla qualità dei loro giocatori e alle ottime percentuali al tiro. Nell’ultimo quarto servirà un’impresa ai bolognesi per riaprire definitivamente la partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID (RISULTATO LIVE 31-50): FINE SECONDO QUARTO

Finisce il secondo quarto a Bologna con il Real Madrid avanti 50-31 sulla Virtus. La partita sembra già indirizzata, con i Blancos che dominano il campo e lasciano pochissimo spazio ai padroni di casa. La squadra italiana fatica a trovare ritmo e precisione al tiro, mentre il Real gioca con grande sicurezza, ruotando i suoi uomini senza perdere intensità.

Con il divario che si allarga, coach Mateo concede minuti anche alle seconde linee, e giocatori come Garuba ne approfittano per mettersi in mostra, sfiorando la doppia cifra. Se la Virtus non riuscirà a invertire la rotta, il secondo tempo rischia di trasformarsi in puro garbage time. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID (RISULTATO LIVE 17-32): FINE PRIMO QUARTO

Termina il primo quarto della diretta di Virtus Bologna Real Madrid con il punteggio di 17-32. La squadra bolognese fatica a tenere il ritmo e soffre la superiorità tecnica degli spagnoli, che impongono fin da subito il loro gioco. Il Real Madrid domina la frazione grazie a una grande fluidità offensiva e a una difesa solida che limita le soluzioni della Virtus.

Musa è il protagonista assoluto del primo quarto, chiudendo con 9 punti e 2 assist, risultando il vero motore dell’attacco dei blancos. La Virtus dovrà cambiare passo per provare a rientrare in partita e arginare la qualità degli avversari. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

È in equilibrio la diretta Virtus Bologna Real Madrid dal punto di vista dei precedenti, ne troviamo infatti nove e il conto premia i blancos solo per 5-4, anche se va detto che siamo 4-1 da quando le V nere sono tornate in Eurolega (2022) e che il Real Madrid ha vinto le ultime quattro partite, dopo il grande blitz della Virtus Bologna al Wizink Center nell’ottobre di tre anni fa sono arrivate solo affermazioni spagnole e tutte in doppia cifra di margine, dunque sempre nette, la più pesante in questo senso è quella del novembre 2023 (100-74) mentre la più contenuta è proprio la sfida dell’andata di questo torneo, in cui la Segafredo ha ceduto “solo” per 98-86.

Per trovare l’ultima vittoria casalinga bisogna allora tornare a oltre vent’anni fa, precisamente nel dicembre 2002: fu 91-82 in favore della Virtus Bologna allenata da Bogdan Tanjevic, che durò ancora meno di un mese prima di venire sostituito da Valerio Bianchini, in una stagione tristemente divenuta nota per essere quella che ha poi portato all’esclusione dalla Serie A1 e al disfacimento di una corazzata, ripartita dalle serie minori. Oggi il contesto è differente ma in Eurolega il piatto piange comunque, se non altro sul piano dei risultati sportivi; mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet, dove finalmente la diretta Virtus Bologna Real Madrid comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID IN STREAMING VIDEO TV

Siamo sempre sui canali della televisione satellitare per la diretta tv di Virtus Bologna Real Madrid, che dunque potrete seguire in abbonamento anche con l’applicazione Sky Go, opzione in diretta streaming video che riguarda anche la piattaforma DAZN sempre per gli abbonati.

VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID: SFIDA DI LUSSO!

La diretta Virtus Bologna Real Madrid, che si gioca alle ore 20:45 di giovedì 13 marzo, rappresenta per le V nere una sfida di lusso solo sulla carta: nella 29^ giornata di basket Eurolega 2024-2025 si è già esaurito ogni tipo di discorso riguardante la possibilità di accedere al play in, le ultime due sconfitte (settimana scorsa contro l’Anadolu Efes) hanno sancito l’eliminazione anche aritmetica per la Segafredo che, adesso, deve anche stare attenta a non terminare all’ultimo posto in classifica, anche se da questo punto di vista cambierebbe davvero poco e certamente non ci sarebbe troppo di cui recriminare, va da sé che ora si penserà solo al campionato.

In Serie A1 la Virtus Bologna ha l’occasione di tornare in finale per il quinto anno consecutivo e tornare a vincere uno scudetto che manca dal 2021, ma le cose non sono così lineari come potevano apparire nelle passate stagioni perché la concorrenza è aumentata, la lotta per vincere la regular season è serratissima e questo potrebbe anche fare la differenza, comunque possiamo ampiamente dire che le V nere siano tra le grandi favorite. Non così in Eurolega dove il passo è stato pessimo fin da subito; ora vedremo cosa succederà nella diretta Virtus Bologna Real Madrid, anche vincere partite di questo tipo può comunque aiutare a migliorarsi in vista del futuro.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID: BLANCOS APPESI A UN FILO

Il vero tema che riguarda la diretta Virtus Bologna Real Madrid è quello legato ai blancos: la squadra di Chus Mateo sta procedendo a fasi alterne, aveva vinto un Clasico tiratissimo operando anche aggancio e sorpasso al Barcellona ma poi è arrivato il ko di Atene (contro il Panathinaikos) anche netto, incredibilmente entrando nella 29^ giornata di Eurolega il Real Madrid sarebbe eliminato senza nemmeno la possibilità di giocare il playout e questo, se da un lato ci dice dello straordinario equilibrio che regna quest’anno, dall’altro parla anche di come la stessa squadra spagnola stia vivendo una stagione non all’altezza delle aspettative, e dovrà sudare per entrare anche solo tra settimo e decimo posto.

La Virtus Bologna dunque affronta una squadra in difficoltà ma per questo ancora più pericolosa, perché le big ferite fanno sempre paura; se non altro Dusko Ivanovic, suo malgrado, non avrà l’assillo del risultato a ogni costo e dunque potrà provare a sperimentare con qualche rotazione diversa o minutaggi da valutare in vista dei prossimi impegni di Serie A1, al netto della classifica resta che la diretta Virtus Bologna Real Madrid resta da seguire per l’importanza che le due società rivestono nel basket europeo, poi vedremo se eventualmente la Segafredo saprà regalarsi una bella serata anche in Eurolega.