Diretta Virtus Bologna Real Madrid streaming video tv: orario e risultato live della prima partita nella nuova Eurolega, oggi martedì 30 settembre 2025

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Il fascino si fa sentire quando si parla della diretta Virtus Bologna Real Madrid, va però anche osservato che la tradizione recente è pessima per la V Nera, che è reduce da cinque sconfitte consecutive contro gli spagnoli. L’ultima vittoria della Virtus Bologna è il colpo esterno per 91-95 del 27 ottobre 2022, che era stato preceduto il da 20 anni di vuoto, motivo per cui invece per trovare l’ultimo successo casalingo dobbiamo tornare al 91-82 del 18 dicembre 2002.

Diretta/ Stella Rossa Milano (risultato 18-22) video streaming tv: Shields show! (oggi 30 settembre 2025)

Da quando la sfida è tornata, la Virtus Bologna ha quindi vinto la prima partita, ma poi è incappata in cinque ko consecutivi, dei quali ben tre in casa, dove infatti non vince da ben 23 anni contro il Real Madrid. Nella scorsa stagione di Eurolega il Real si era imposto per 98-86 in casa il 12 novembre 2024 e poi per 67-80 a Bologna il 13 marzo scorso, ci sarà quindi anche questa tradizione recente da ribaltare per dare una gioia enorme al pubblico del Pala Dozza al termine dell’attesa diretta Virtus Bologna Real Madrid, ora la parola va al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Virtus Bologna Milano (risultato 86-93): Olimpia in finale! (Supercoppa basket 2025)

VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Il consiglio sarebbe ovviamente di andare al palazzetto, per chi non potrà ecco che l’Eurolega è sempre su Sky Sport, che quindi offrirà la diretta Virtus Bologna Real Madrid in tv per i propri abbonati, che avranno a disposizione anche l’opzione della diretta streaming video.

VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID: UN ESORDIO AFFASCINANTE

Per iniziare una lunga avventura, è sempre bello che la prima giornata sia speciale: siamo al via della Eurolega 2025-2026 di basket ed ecco che alle ore 20.45 di questa sera, martedì 30 settembre 2025, l’appuntamento sarà con la diretta Virtus Bologna Real Madrid dal Pala Dozza del capoluogo emiliano, pronto ad accogliere subito una grande big del continente.

Achille Polonara trapianto di midollo riuscito/ Sui social rassicura i suoi tifosi (25 settembre 2025)

Il Real Madrid ha in bacheca la bellezza di undici Coppe dei Campioni/Eurolega, anche nel basket è la squadra più vincente d’Europa anche se nella scorsa stagione non è arrivata alle Final Four, perdendo in quattro partite il quarto di finale contro l’Olympiakos, motivo per cui nella nuova Eurolega il Real Madrid vorrà tornare ai vertici anche internazionali.

Per la Virtus Bologna sappiamo invece che la scorsa stagione è stata molto complicata, il bilancio finale fu di appena nove vittorie che assegnarono alla V Nera tristemente solo il penultimo posto nella classifica della stagione regolare, riuscendo a precedere solamente l’Alba Berlino, che tra l’altro nel frattempo ha deciso di partecipare invece alla Champions League da questa edizione.

Sarà un’avventura ancora più lunga, con venti squadre partecipanti e quindi trentotto giornate – non a caso già questa settimana avremo un immediato doppio turno -, per cui il cammino sarà faticoso e come sempre molto difficile. Iniziare con un acuto nella diretta Virtus Bologna Real Madrid darebbe però una grande spinta, anche per il morale…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID: PER RISCATTARE LA SUPERCOPPA

La diretta Virtus Bologna Real Madrid aprirà quindi una settimana già con tre impegni per la V Nera, che dovrà andare a Valencia prima di esordire in campionato con la prima giornata di Serie A. Cominceremo subito a capire come riuscirà a reggere il doppio impegno, per gli uomini del confermato coach Duško Ivanović sarà anche l’occasione per cercare il riscatto dopo la sconfitta contro l’Olimpia Milano nella semifinale della Supercoppa Italiana di sabato scorso, che comunque ha dato anche indicazioni positive.

Portare Milano al tempo supplementare a casa sua, dato che si giocava ad Assago, non è da considerare come un risultato del tutto negativo, però ovviamente pesa il rimpianto per una vittoria solamente sfiorata e allora questa può essere la spinta per cercare un’altra soddisfazione, come appunto una vittoria casalinga di enorme prestigio per aprire il cammino in Eurolega, che si spera come minimo migliore del precedente. Di certo la diretta Virtus Bologna Real Madrid sarà perfetta per iniziare a placare la sete di grande basket nel capoluogo emiliano…