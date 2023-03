Diretta Virtus Bologna Real Madrid / Streaming video tv: sfida vintage! (Eurolega)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID: VINCERE E SPERARE!

Virtus Bologna Real Madrid è in diretta dalla Segafredo Arena, con palla a due alle ore 19:00 di venerdì 24 marzo: grande incrocio nella 30^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, soprattutto sfida vitale per le V nere che vanno a caccia di un posto nei playoff pur sapendo che sarà parecchio difficile. La grande occasione è stata forse persa lo scorso giovedì, quando la Virtus Bologna è caduta contro il Monaco: sconfitta che ci sta, ma appunto chance sprecata perché la squadra del Principato era senza Mike James, sospeso per motivi disciplinari.

Nonostante questo la Segafredo ha perso e così si è ulteriormente staccata dalle prime otto; poi si è ripresa in Serie A1 vincendo al Mediolanum Forum e prendendosi il primo posto solitario in classifica, ma in Eurolega la sensazione è che il treno per andare alla post season sia ormai passato. Nonostante questo vedremo quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Real Madrid, aspettando che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che sono legati alla scintillante partita.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Real Madrid sarà trasmessa su Sky Sport Uno: il canale è disponibile sul decoder di Sky al numero 201, pertanto solo gli abbonati alla televisione satellitare avranno accesso alle immagini della partita. Ricordiamo ovviamente la possibilità di seguire il match di Eurolega anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi), mentre sul sito ufficiale, che è euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sulla partita come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale, ma anche la classifica e il calendario di Eurolega.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REAL MADRID: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Virtus Bologna Real Madrid assistiamo al secondo atto di questa sfida: all’andata le V nere avevano espugnato il Wizink Center giocando una grande partita e lasciando intendere di poter davvero correre per un posto nei playoff, ma poi le cose sono cambiate e le sconfitte maturate anche in modo pesante hanno allontanato Sergio Scariolo dalla possibilità di proseguire la corsa in Eurolega. Come detto la matematica non condanna la Virtus Bologna, però siamo davvero vicini all’eliminazione e dunque la partita di questa sera è assolutamente da vincere.

Per quanto riguarda il Real Madrid, nel corso delle settimane i blancos hanno saputo svoltare e sono andati a prendersi una posizione di classifica che ormai parla di quarti di finale archiviati; manca l’aritmetica ma sostanzialmente ci siamo, ancora una volta la squadra di Chus Mateo sta rimanendo sulla breccia nonostante le modifiche nel roster, e ricordiamo che l’anno scorso era riuscita nuovamente a raggiungere la finale che certamente rimane alla portata anche nel corso di questa stagione, a prescindere da quale sarà l’accoppiamento del Real Madrid nei playoff di Eurolega.











