Diretta Virtus Bologna Reggio Emilia/ Streaming video tv: è derby! (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA: STUZZICANTE DERBY!

Virtus Bologna Reggio Emilia è diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Gianluca Paglialunga e Daniele Valleriani: appuntamento alle ore 20:30 di domenica 6 novembre, per la 6^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Al PalaDozza si gioca un derby, interessante anche se in questo momento pende decisamente dalla parte della Segafredo: la Virtus Bologna è una delle due squadre imbattute dopo cinque turni, e sta viaggiando secondo quelle che erano le aspettative che giustamente accompagnano questa corazzata, campione d’Italia nel 2021 e finalista anche nella stagione seguente.

Certo la Unahotels il colpo potrebbe farlo: in settimana non ha giocato in Europa a differenza delle V nere (Reggio Emilia aveva il turno di riposo in Champions League) e arriva dalla bella vittoria contro Brindisi, con la quale ha ripreso la marcia dopo il ko interno subito da Varese. Una squadra che ha talento e punta in maniera concreta un posto nei playoff; vedremo allora con vivo interesse quello che potrà succedere nella diretta di Virtus Bologna Reggio Emilia, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dalla serata del PalaDozza.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Reggio Emilia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo tra le partite selezionate in questa 6^ giornata. Sappiamo bene che da questa stagione l’alternativa è il portale Eleven Sport, che fornisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1: la visione sarà in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta di Virtus Bologna Reggio Emilia. Settimana scorsa le V nere hanno vinto anche a Sassari continuando il loro percorso a punteggio pieno, al momento a reggere il ritmo della squadra di Sergio Scariolo è solo la sorprendente Tortona ma naturalmente questo può essere un discorso relativo, nel senso che la regular season è lunga e quello che interessa alla Segafredo è piazzarsi almeno nelle prime due posizioni della classifica, ma soprattutto riuscire a gestire una stagione nella quale centrare i playoff di Eurolega è considerato un obiettivo primario e da non mancare.

Il roster c’è, le possibilità concrete anche; il campo risponderà, intanto sarà bella questa sfida a una Reggio Emilia che l’anno scorso si è qualificata ai playoff con sorpresa, poi ha salutato Attilio Caja ma ha fatto tornare il “figliol prodigo” Max Menetti, che qui aveva aperto un ciclo straordinario e ora proverà ovviamente a ripetersi. Come detto la Unahotels può decisamente farcela a tornare nelle prime otto, vedremo poi come proseguirà la corsa in Champions League fermo restando che il principale traguardo da centrare per la società è appunto la post season in campionato.











