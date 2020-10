Diretta Virtus Bologna Reggio Emilia/ Streaming video tv: è derby! (basket A1)

DIRETTA BOLOGNA REGGIO EMILIA: DJORDJEVIC VUOLE 3 PUNTI!

Virtus Bologna Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Fabrizio Paglialunga e Giacomo Dori; alle ore 17:00 di domenica 18 ottobre questa partita si gioca per la 4^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. La Segafredo ha ripreso la sua corsa vincendo nettamente in Eurocup sul parquet di Andorra, e in questa competizione ha di fatto già archiviato la qualificazione alla Top 16; in campionato invece è arrivata una imprevista battuta d’arresto casalinga contro Cremona, che ha impedito di tenere il passo di Milano. Niente di male perché la stagione è lunga; lo sarà anche quella della Unahotels che ha mostrato di poter ambire ad un posto nei playoff ma deve chiaramente alzare il livello, domenica scorsa la squadra ha lottato ma è uscita sconfitta contro Brindisi. Non resta che stare a vedere dunque quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Reggio Emilia; aspettandone la palla a due possiamo sicuramente fare qualche valutazione circa i temi principali della partita.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Reggio Emilia viene trasmessa su Eurosport 2, pertanto sarà in esclusiva per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare; in alternativa come sempre resta valido l’appuntamento con il portale Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire le partite di basket Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili: dai contenuti multimediali al tabellino play-by-play passando per le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Reggio Emilia è un derby tra due squadre che, almeno idealmente, si sono date il cambio nel panorama del basket italiano. La Reggiana ha esaurito la grande spinta del ciclo di Massimiliano Menetti, che ha portato in bacheca la EuroChallenge e due finali scudetto consecutive; nel frattempo è tornata a giocare in Serie A1 la Virtus, che è stata società gloriosa negli anni Novanta ma poi si è arenata tra mille problemi economici. La piazza esigeva grandezza e la dirigenza ha risposto con un progetto ambizioso e un roster pronto a vincere subito, firmando un pezzo da novanta come Milos Teodosic a conferma delle ambizioni. Resta il fatto che Sasha Djordjevic non sia ancora riuscito a mettere le mani su un trofeo; la pandemia ha forse danneggiato le V nere più di qualunque altra squadra, e adesso c’è una nuova stagione con un gruppo praticamente non toccato per andare a caccia dello scudetto. Occorre rialzare subito la testa in campionato, quindi sarà interessante vedere come la Segafredo si comporterà nella seconda partita casalinga consecutiva, ci aspettiamo una vittoria ma Reggio Emilia sarà pronta a vendere cara la pelle.

