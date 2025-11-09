Diretta Virtus Bologna Reggio Emilia streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi domenica 9 novembre 2025

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA: GIORNO DI DERBY!

Il fascino del derby emiliano renderà speciale l’appuntamento alle ore 18.30 di questa sera, domenica 9 novembre 2025, con la diretta Virtus Bologna Reggio Emilia, che andrà in scena naturalmente dal PalaDozza del capoluogo regionale per la settima giornata del campionato di Serie A, che vive una settimana memorabile.

La Virtus Olidata Bologna arriva infatti alla sua terza partita in sei giorni, non sarebbe una novità ma dobbiamo ricordare che prima dell’impegno di Eurolega giovedì sera sul campo del Baskonia c’è stata martedì la vittoriosa trasferta a Varese per uno dei turni infrasettimanali più bizzarri di sempre, spalmato su quattro giorni perché contemporaneo alle Coppe.

Così è clamorosamente la UNA Hotels Reggio Emilia ad avere avuto meno giorni di riposo prima del derby, dal momento che la Reggiana ha giocato solamente venerdì sera contro Treviso, considerando che martedì aveva giocato in FIBA Europe Cup. Per una volta allora la Virtus Bologna proverà la gioia di essere la squadra meno stanca almeno della settimana, anche se i ritmi sono stati folli finora.

Il derby quindi, oltre a una bella e sentita rivalità, ci porterà anche un contesto molto particolare nel quale potrà svilupparsi la diretta Virtus Bologna Reggio Emilia, con i padroni di casa evidentemente favoriti grazie al bilancio di cinque vittorie e una sola sconfitta nelle precedenti sei partite di Serie A.

VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

O al palazzetto oppure sul canale tematico LBATV, questo sarà il riferimento per la diretta Virtus Bologna Reggio Emilia in tv, che sarà ovviamente coperta con questa diretta streaming video.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA: V NERA PER RESTARE IN VETTA

Abbiamo quindi dedicato ampio spazio alla settimana davvero particolare che ci ha portato alla diretta Virtus Bologna Reggio Emilia, questa per gli ospiti è l’unica trasferta (per di più molto breve), ma giocare a meno di 48 ore di distanza dal match precedente non è normale per la Reggiana. Molto più abituata la Virtus Bologna, che per di più ha anche avuto un giorno di riposo in più, anche se la V Nera è andata prima a Varese e poi in Spagna, quindi bisogna tenere conto anche degli spostamenti per gli uomini di coach Dusko Ivanovic, che finora stanno comunque andando forte in Serie A.

A parte il brutto scivolone casalingo contro Cremona, finora la Virtus Bologna contro le rivali del campionato italiano ha dimostrato di avere una certa superiorità, mostrata in verità più in partite come quella vinta a Trento segnando oltre 100 punti piuttosto che a Varese, dove non è mancata una certa sofferenza, che è comunque più che comprensibile considerando che fra campionato e Coppa siamo alla partita numero 16 in appena 40 giorni. Sarà un derby sorprendente? Ce lo dirà la diretta Virtus Bologna Reggio Emilia…