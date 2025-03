DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA: UN DERBY SENTITO!

Sta per scattare l’appuntamento con la diretta Virtus Bologna Reggio Emilia, che si gioca alle ore 19:45 di lunedì 31 marzo: uno dei due Monday Night nella 24^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, rappresenta una sorta di derby tra due squadre che sulla carta avrebbero obiettivi stagionali diversi, ma in questo momento sono parecchio vicine come posizione di classifica. Entrambe hanno perso nell’ultimo turno: la Virtus Bologna a dire il vero sta affrontando una sorta di calo strutturale, si è fatta rimontare e battere da Trieste e dunque si è trovata coinvolta nel gruppone di quattro squadre che occupava il secondo posto in classifica entrando in questo turno.

DIRETTA/ Alba Berlino Virtus Bologna (risultato finale 64-108): dominio delle V! (Eurolega, 28 marzo 2025)

Reggio Emilia invece ha ceduto in casa a Venezia: agganciata da Trieste e Tortona, rischia di non giocare i playoff perché la stessa Reyer si è avvicinata sensibilmente, dunque per Dimitris Priftis urge riprendere il discorso quanto prima per evitare brutte sorprese. Scopriremo tutto tra poco quando finalmente si comincerà a giocare la diretta Virtus Bologna Reggio Emilia, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che ci terranno compagnia nel corso di questa intrigante partita che potrebbe nuovamente spostare parecchi equilibri.

Diretta/ Stella Rossa Virtus Bologna (risultato finale 88-52): Davidovac 17 punti (26 marzo 2025)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA

La diretta Virtus Bologna Reggio Emilia non sarà disponibile, quindi l’unico modo per assistere alla partita sarà la diretta streaming video per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA: LE SQUADRE SI RIVEDRANNO?

La diretta Virtus Bologna Reggio Emilia ci ricorda che le due squadre si erano affrontate in Coppa Italia lo scorso anno, e la Unahotels ne era uscita con una bellissima vittoria; in questa stagione potremmo riavere un incrocio, secondo la classifica dopo 23 giornate avevamo le V nere al secondo posto e Reggio Emilia al settimo, il che genererebbe una serie di primo turno. Naturalmente il fatto che ci siano ben otto squadre nello spazio di tre successi rende del tutto illeggibile la graduatoria da qui al termine della regular season: abbiamo già visto che una singola partita può cambiare tutto lo scenario per tante squadre coinvolte.

Diretta/ Reggio Emilia Petkimspor (risultato finale 77-70) video streaming: Barford 15 punti (25 marzo 2025)

Sia come sia, in questo momento possiamo immaginare che il match si possa riproporre: certamente bisogna fare tanti applausi a Reggio Emilia per il modo in cui ha saputo confermarsi rimanendo sempre nella parte alta della classifica, per la Virtus Bologna si trattava di un esito abbastanza atteso ma non per questo meno importante, in ogni caso è giusto riconoscere che le V nere giocano per vincere lo scudetto e dunque il loro percorso andrà valutato poi quando si arriverà a disputare i playoff, intanto Dusko Ivanovic vuole riassaporare subito il gusto della vittoria e ha bisogno di giocare una prestazione di un certo tipo per avere ragione della Unahotels.