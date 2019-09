Diretta Virtus Bologna Roma/ Streaming video tv: grande classica (basket A1)

Virtus Bologna Roma, in diretta dal PalaDozza e alle ore 20:30 di mercoledì 25 settembre, si gioca per la prima giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020: subito una grande classica per l’avvio di una stagione che promette scintille, con il ritorno del derby bolognese ma anche di grandi piazze che onoreranno il torneo. Tra queste anche la Virtus, che ha conquistato una promozione con il brivido ed è riuscita a tornare nella massima categoria; il primo incrocio è subito contro una società che spera di rialzare la testa dopo due annate fallimentari o quasi, che si è assicurata il grande colpo dell’estate firmando Milos Teodosic (in attesa di valutare le reali condizioni) e che dunque ha come obiettivo minimo quello di tornare ai playoff, ma virtualmente lotta per lo scudetto come è giusto che sia. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Roma, la cui palla a due è attesa tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Roma sarà trasmessa sul canale Eurosport 2, che è disponibile al numero 211 decoder e dunque per i soli abbonati alla televisione satellitare; tuttavia gli appassionati di basket sono ormai abituati all’appuntamento con la piattaforma Eurosport Player: anche per questo servizio occorre una sottoscrizione a pagamento, effettuata la quale sarà possibile assistere all’intera programmazione del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, dunque dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ROMA: IL CONTESTO

Come abbiamo detto nel presentare Virtus Bologna Roma, la promozione centrata dai capitolini è stata sul filo di lana e non priva di polemiche: nelle ultime giornate i giallorossi si sono fatti rimontare e sono arrivati anche al secondo posto, ma l’esclusione di Siena dal girone Ovest di A2 ha portato alla cancellazione dei risultati ottenuti dalle avversarie contro la Mens Sana. Cosa che ha sfavorito Capo d’Orlando, che si è trovata con punti in meno e alla fine ha dovuto cedere il passo; se costretta ai playoff, forse Roma avrebbe perso la finale contro Treviso ma è una cosa per la quale non abbiamo controprova, dunque i capitolini sperano ora di fare un bel campionato al piano di sopra. La Virtus Bologna si presenta al nuovo campionato con Sasha Djordjevic – che ha appena lasciato la guida della nazionale serba, dopo aver mancato l’oro Mondiale e terminando al quinto posto – e il già citato Teodosic: basterebbero questi due elementi a scatenare l’entusiasmo dei tifosi ma la verità è che al PalaDozza quando giocano le V nere si respira sempre un’atmosfera favolosa. Se dovessero arrivare i risultati sarebbe ovviamente un grande anno per l’altra metà di Bologna, che dopo l’attesa di due anni torna a vivere il derby contro la Fortitudo ma questa volta lo fa in Serie A1, aspettando che la stracittadina possa mettere in palio lo scudetto come ai vecchi tempi.



