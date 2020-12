Diretta Virtus Bologna Sassari/ Streaming video Rai: torna Belinelli! (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI: BIG MATCH!

Virtus Bologna Sassari, che verrà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Christian Borgo e Marco Vita, si gioca alle ore 16:00 di domenica 6 dicembre presso la Segafredo Arena: grande spettacolo nella decima giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, stiamo infatti parlando di un big match tra due squadre che, all’inizio della stagione, erano considerate tra le quattro principali candidate allo scudetto. C’è già stato un incrocio in Supercoppa – ne parleremo – e la classifica è buona, ma è anche abbastanza sorprendente vedere come entrambe abbiano già perso punti preziosi: la Virtus, che ha dominato il derby prima della sosta, ha un record migliore con 5 vittorie e 3 sconfitte ma è già caduta in tre occasioni sul parquet di casa, anche contro avversarie decisamente inferiori come numero e qualità del roster. Addirittura il Banco di Sardegna si presenta a questo appuntamento emiliano con il 50% di vittorie (4-4): non ha giocato nell’ultima giornata e quindi l’ultima volta in cui lo abbiamo visto resta il ko interno contro la sorpresa Brindisi. Si va in cerca di riscatto allora, ma la diretta di Virtus Bologna Sassari potrebbe ulteriormente far calare la Dinamo; vedremo come andranno le cose, intanto possiamo presentare i temi principali di questa partita.

VIRTUS BOLOGNA SASSARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Sassari è disponibile in chiaro su Rai Sport e Rai Sport +, e naturalmente anche in mobilità accedendo senza costi aggiuntivi al sito Rai Play; per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento alternativo è come sempre su Eurosport Player, la piattaforma che fornisce tutte le gare del campionato (anche quelle trasmesse in televisione) ai suoi abbonati, naturalmente in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.legabasket.it vi permetterà di consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, ma anche la classifica di Serie A1 e i contenuti multimediali. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Vada come vada, Virtus Bologna Sassari si presenta come uno spettacolo: non c’è dubbio alcuno che le due squadre si giocheranno lo scudetto anche se l’inizio di campionato non è stato favoloso, questa partita potrebbe rappresentare anche una semifinale playoff e in ogni caso ci aspettiamo di trovarne almeno una delle due in fondo. Dopo lo straripante avvio del 2019, inutile perché cancellato dal lockdown, la Segafredo è partita con il freno a mano un po’ tirato ma al tempo stesso ha subito alzato la voce in Eurocup, prendendosi la qualificazione alla Top 16; la conferma del roster e di Sasha Djordjevic è un punto a favore da sfruttare, perché eventualmente quando conterà davvero la squadra potrà mandare a memoria certi automatismi. Quello che sta cercando di costruire Sassari, che ha mantenuto Gianmarco Pozzecco in panchina e l’asse portante Spissu- Bilan, ma ha anche operato cambi non indifferenti; ad ogni modo, il tema portante di questa partita non può che essere il ritorno di Marco Belinelli, che dopo 13 anni di NBA (vincendo titolo e gara del tiro da 3 punti all’All Star Game) riapproda nella nostra Serie A1 ma lo fa con la società che lo aveva lanciato, non la Fortitudo nella quale si è affermato come stella di prima grandezza. Per Pozzecco, che ne è stato compagno di squadra con l’Aquila biancoblu, sarà un bell’effetto rivederlo dalla panchina…



