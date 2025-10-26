Diretta Virtus Bologna Sassari streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Virtus Bologna Sassari comincia, è una partita da ex per Massimo Bulleri che oggi allena il Banco di Sardegna ma è stato un giocatore delle V nere, anche se si può dire che il cammino degli emiliani abbia incrociato quello dell’ex playmaker più che altro da avversari, viste le innumerevoli battaglie tra la Virtus Bologna e la Benetton in cui appunto militava Bulleri. Ad ogni modo, l’attuale coach di Sassari ha vestito la canotta con la V nera nel 2007: era stato un passaggio in prestito, il cartellino apparteneva a Milano con cui c’erano state divergenze e così da dicembre fino al termine della stagione c’era stato questo stint.

Era un’Olimpia non troppo competitiva: a fine ottobre Zare Markowski aveva già lasciato la panchina ad Attilio Caja, la squadra aveva chiuso quinta in regular season, eliminato a fatica Montegranaro nel primo turno dei playoff e poi perso la semifinale contro Siena per 0-3 e un -23 in gara-3, in Eurolega invece 3-14 ed eliminazione immediata, Bulleri era quasi un comprimario nella Olimpia Milano già “affidata” a un diciannovenne Danilo Gallinari. Adesso comunque possiamo parlare di attualità o tornare a farlo, perché al PalaDozza è tutto pronto per vivere insieme la diretta Virtus Bologna Sassari, ecco la palla a due! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE VIRTUS BOLOGNA SASSARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Informiamo che la diretta Virtus Bologna Sassari non sarà fornita sulla nostra tv, ma la potrete seguire – come tutte le altre partite di Serie A1 – in diretta streaming video su LBA Tv.

LA DINAMO NON DEVE SBAGLIARE!

Alle ore 19:00 di domenica 26 ottobre la diretta Virtus Bologna Sassari prende il via sul parquet del PalaDozza, nel programma della quarta giornata di basket Serie A1 2025-2026, e ci presenta un match classico che però in questo momento è quasi un testa-coda tra due squadre molto diverse per rendimento.

La Virtus Bologna, vero, viene dalla clamorosa sconfitta interna contro Cremona, in cui ha subito un parziale che forse sarà difficilmente replicabile a questi livelli da qualunque squadra; tuttavia rimane una realtà che, da campione d’Italia in carica, punta a ripetersi e soprattutto vuole fare strada nella nuova Eurolega.

Sassari già lo scorso anno aveva mancato i playoff, e il rischio che succeda ancora è molto concreto: il Banco di Sardegna infatti ha perso tutte le partite giocate in questo campionato, contro Milano ha dato segnali di ripresa ma è comunque uscita sconfitta dal suo PalaSerradimigni.

Per questo motivo l’imminente diretta Virtus Bologna Sassari è molto più importante per la Dinamo, che non può permettersi di ritrovarsi 0-4 in classifica mettendo in discussione tutto il suo progetto; anche le V nere però hanno bisogno di ritrovare qualche certezza che potrebbero aver perso lunedì scorso.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI: LA OLIDATA RIPARTE?

Non si può presentare la diretta Virtus Bologna Sassari senza parlare dell’incredibile parziale subito dalle V nere contro Cremona: una partita equilibrata ma comunque in controllo da parte della Olidata si è trasformata in un pazzesco -30 in un amen, poi la squadra di Dusko Ivanovic è anche rientrata fino al -11 ma non ha più avuto le energie per portare a casa la vittoria, come ha giustamente detto l’allenatore della Virtus Bologna queste partite possono sempre capitare, l’importante è che le si pensi come una sconfitta “normale” che fa parte del percorso e che si sia in grado di ripartire subito dopo, cosa che scopriremo a breve.

È chiaro però che ad approfittare di questo scenario potrebbe essere una Sassari che in questo momento ha ben poco da perdere, sa di dover giocare a briglie sciolte perché la prudenza adesso serve davvero a poco, zero punti dopo tre giornate non sono decisamente lo scenario che Massimo Bulleri si aspettava e c’è bisogno di prendersi quanto prima la prima vittoria, forse sfidare una corazzata come la Virtus Bologna può aiutare a scacciare i cattivi pensieri che deriverebbero dalla paura di perdere un’altra partita contro un’avversaria più abbordabile, ma sarà il parquet del PalaDozza a dirci come andranno le cose.