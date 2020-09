Diretta Virtus Bologna Sassari/ Streaming video tv: semifinale di Supercoppa basket

Virtus Bologna Sassari è in diretta dalla Segafredo Arena, e va in scena alle ore 20:45 di venerdì 18 settembre: semifinale di Supercoppa Italiana 2020 di basket, e ideale resa dei conti tra le due squadre che a marzo, quando il campionato di Serie A1 si è fermato per non riprendere più, occupavano i primi due posti in classifica. Nel corso dell’estate le V nere hanno cambiato poco affidandosi sostanzialmente allo stesso roster, guidato da Sasha Djordjevic in panchina e Milos Teodosic in campo; semi-rivoluzione invece quella operata dalla Dinamo, che se non altro ha confermato Gianmarco Pozzecco come allenatore e ha fatto vedere di poter essere ancora tra le realtà più competitive nel nostro basket. Il Banco di Sardegna è campione in carica e gioca con l’entusiasmo di chi sa di avere poco da perdere, ma la Virtus è padrona di casa e nella fase a gironi ha fatto meglio in termini generali. Sia come sia ci attende una grande partita; vedremo come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Sassari, la cui palla a due è attesa tra poche ore.

VIRTUS BOLOGNA SASSARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Sassari sarà trasmessa su Eurosport 2: per avere accesso a questo canale bisogna essere clienti del pacchetto Sky e selezionarlo al numero 211 del decoder. In alternativa, come è stato per tutte le partite di Supercoppa Italiana fino a qui, si potrà sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player e seguire la partita anche in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale www.legabasket.it, all’apposita sezione dedicata alla Supercoppa, fornirà invece informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SASSARI: IL CONTESTO

Virtus Bologna Sassari è certamente una semifinale intrigante: lo scorso anno, quello realmente da prendere in considerazione visto che si è giocato a metà, le due squadre erano state costruite per arrivare sino in fondo. Non a caso la Dinamo si è presa subito la Supercoppa mentre la Segafredo ha aperto una striscia di vittorie in campionato volando al primo posto, mai raggiunta dagli avversari guidati in prima battuta dagli stessi isolani. Vero: Djordjevic ha perso gli obiettivi Coppa Italia e Coppa Intercontinentale, ma si era qualificato per i quarti di Eurocup e in Serie A1 dava la sensazione di poter far fuori chiunque in una serie di playoff, potendo contare su qualità, carisma e leadership di Milos Teodosic e su un roster completo, con uno Stefan Markovic in più.

Il Banco di Sardegna aveva svoltato già a marzo di un anno fa, quando Pozzecco aveva preso il posto di Vincenzo Esposito; la grande corsa sino alla finale scudetto e la vittoria della Europe Cup lo hanno dimostrato, adesso Sassari vorrebbe completare l’opera mettendo un altro trofeo in bacheca e confermandosi tra le squadre migliori in Italia. Sarà una sfida interessantissima, tra due tipi di basket che possono essere diversi ma animati dalla velocità di pensiero del duo serbo Teodosic-Markovic da una parte e da Vasa Pusica e Marco Spissu dall’altra, non resta che accomodarci e scoprire quale delle due squadre raggiungerà la finale di Supercoppa Italiana…



