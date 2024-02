DIRETTA/ Virtus Bologna Scafati (risultato 49-41) video streaming tv: intervallo! (11 febbraio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SCAFATI (RISULTATO 49-41): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del secondo quarto, ovvero del primo tempo, le squadre di Virtus Bologna e Scafati sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul 49 a 41. I minuti scorrono sul cronometro ed i campani provano a correggere le disattenzioni mostrate in apertura di gara accorciando le sitanze come evidenziato dal parziale vinto per 20 a 18. Fino a questo momento il miglior marcatore dell’incontro è stato il numero dodici Kruize Pinkins grazie ai 14 punti messi a segno per la Givova Scafati Basket. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Virtus Bologna Monaco (risultato finale 78-81): vittoria nel finale (Eurolega, 9 febbraio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Scafati non è compresa nel pacchetto delle tre partite che, per questa 20^ giornata di basket Serie A1, sono trasmesse sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Treviso Virtus Bologna (risultato finale 61-100): V Nere in tripla cifra! (5 febbraio 2024)

PRIMO QUARTO

In Emilia-Romagna il primo quarto di gioco tra Virtus Bologna e Scafati si è concluso con il punteggio di 31 a 22. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da coach Banchi partono forte prendendo presto in mano il controllo delle operazioni e forzando gli ospiti guidati da coach Boniciolli ad inseguirli sin dall’avvio del match nonostante una discreta partenza anche per loro. Ecco gli schieramenti ufficiali: VIRTUS BOLOGNA – Belinelli, Cordinier, Hackett, Shengelia, Zizic. Panchina: Abass, Dobric, Lomazs, Mascolo, Mickey, Pajola, Polonara. Coach: Banchi. SCAFATI – Gamble, Mouaha, Pinkins, Rivers, Robinson. Panchinia: Imade, Morvillo, Nunge, Pini, Rossato, Sangiovanni, Strelnieks. Coach: Boniciolli. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Virtus Bologna Partizan (risultato finale 88-84): Lundberg da incoronare (Eurolega, 2 febbraio 2024)

PALLA A DUE!

È tutto pronto per la palla a due di Virtus Bologna Scafati. Abbiamo già ricordato che Alessandro Gentile ha risposto all’addio di David Logan timbrando 22 punti nella vittoria della Givova contro Pesaro: il classe ’92 torna a Bologna come ex, ha infatti vestito la canotta delle V nere nella stagione 2017-2018. Era un progetto ambizioso: la Virtus Bologna era appena tornata in Serie A1 e affidata ad Alessandro Ramagli, Gentile arrivava dai prestiti con Panathinaikos e Hapoel Gerusalemme (campione in Israele) e chiudeva definitivamente la sua esperienza a Milano, raggiungendo un roster che comprendeva suo fratello Stefano, Pietro Aradori, Kenny Lawson, Marcus Slaughter, Michael Umeh eun Alessandro Pajola aggregato dalle giovanili.

L’inizio era stato confortante, ma pian piano la Segafredo era calata; alla fine i playoff erano stati mancati, Gentile aveva anche subito una squalifica di tre giornate per una rissa nel corso di una partita contro Trento e l’anno seguente era tornato all’estero per giocare con l’Estudiantes. Oggi a Scafati sembra aver trovato la sua giusta dimensione, anche se chiaramente la stagione non è ancora finita e bisogna vedere come chiuderanno lui e la Givova; per il momento mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet della Segafredo Arena perché ci siamo davvero, qui è tutto pronto e quindi la diretta di Virtus Bologna Scafati può finalmente farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA SCAFATI: SEGAFREDO CON IL TURBO!

Virtus Bologna Scafati, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Christian Borgo e Antonio Bartolomeo, si gioca alle ore 19:00 di domenica 11 febbraio per la 20^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. La Segafredo continua a inseguire la vetta della classifica: lunedì scorso è andata al PalaVerde e ha battuto Treviso di 39 punti, segnandone 100 e mostrando un grande stato di forma che va oltre le difficoltà della NutriBullet, o più che altro ha fatto vedere la straordinaria qualità e ampiezza di un roster che naturalmente punta ad arrivare in fondo ad ogni competizione.

Attenzione però a Scafati, che si sta confermando grande rivelazione: nella prima partita senza David Logan, che ha improvvisamente annunciato il ritiro, la Givova ha vinto in volata contro Pesaro e si è così confermata in zona playoff, un traguardo che, se raggiunto, sarebbe ovviamente incredibile per una squadra che si pensava potesse puntare esclusivamente alla salvezza. Staremo dunque a vedere quello che succederà tra poco nella diretta di Virtus Bologna Scafati, intanto facciamo qualche rapida riflessione su questa intrigante partita di stanza alla Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA SCAFATI: SITUAZIONE E CONTESTO

Cosa aspettarci dalla diretta di Virtus Bologna Scafati? Certamente la Segafredo parte favorita e non può che essere così: qualche momento di flessione c’è stato e Luca Banchi ha evidenziato in più di un’occasione come il format dell’Eurolega sia deleterio per i giocatori, i risultati sul campo ci dicono comunque di una Virtus Bologna al momento pienamente in corsa per il primo posto in Serie A1 e la qualificazione già al playoff di Eurolega, contando poi che affrontare una squadra del genere in una serie di più partite sarà durissima per tutti, soprattutto ovviamente nella dimensione nazionale.

Scafati per il momento può sognare in grande stile, forte di un passo che in Serie A1 ci sta dicendo di una squadra che ha trovato consapevolezza nei propri mezzi e che ha risposto all’addio di Logan sfoderando una straordinaria prestazione da parte di Alessandro Gentile, che stasera sarà ex e con la canotta della Givova sembra finalmente aver trovato quella serenità che gli era mancata nelle stagioni passate. Il talento c’è sempre stato, e dunque con la guida di un ritrovato Gentile e la concretezza di tutti gli altri Scafati potrebbe davvero prendersi bellissime soddisfazioni…











© RIPRODUZIONE RISERVATA