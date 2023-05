DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA/ Video streaming tv: Sergio Scariolo predica prudenza (30 maggio 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: PARLA SCARIOLO

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Virtus Bologna Tortona, facciamo un passo indietro a domenica sera per rileggere il commento di un Sergio Scariolo giustamente soddisfatto dopo la netta vittoria della sua Virtus nella prima partita della serie di semifinale contro Tortona alla Segafredo Arena: “Ci ha aiutati l’aver avuto tempo e salute per preparare questa partita e questa serie. Abbiamo avuto una buona continuità in difesa. In attacco invece, a volte abbiamo fermato un po’ troppo la palla. Giochiamo contro la terza forza del campionato, quella che è arrivata subito dopo di noi in classifica quindi dobbiamo aspettarci delle difficoltà già nella prossima partita”.

Doverosa la citazione per un singolo splendido in gara-1: “Shengelia l’anno scorso è arrivato in corsa, mentre quest’anno è pienamente inserito con la squadra e con la città. Per gran parte della stagione non è stato al massimo della condizione, mentre ora sta finalmente bene. Siamo soddisfatti di lui, anche se lui sa benissimo che chi si sente troppo soddisfatto poi frena”. Infine, un breve accenno a quello che Scariolo si aspetta dalla seconda partita: “In gara 2, con le qualità che Tortona ha a livello tecnico, atletico e tattico, sappiamo che sarà difficile perché può essere una partita spartiacque e ovviamente loro non vorranno ritrovarsi sotto 0-2”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIRTUS BOLOGNA TORTONA STREAMING VIDEO e DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Tortona sarà garantita in chiaro per tutti, dal momento che questa partita sarà trasmessa sul canale DMAX (numero 52), possibilità che va ad aggiungersi alla trasmissione per gli abbonati sui canali di Eurosport e alla diretta streaming video di Virtus Bologna Tortona, che sarà garantita sulla piattaforma Eleven, che trasmette tutte le partite della Serie A di basket, naturalmente anche durante i playoff scudetto.

VIRTUS BOLOGNA TORTONA: TUTTO FACILE PER SCARIOLO?

Virtus Bologna Tortona, diretta dagli arbitri Mazzoni, Lo Guzzo e Borgo, si giocherà con palla a due alle ore 21.00 di questa sera, martedì 30 maggio 2023, ancora alla Segafredo Arena naturalmente di Bologna, sede delle prime due partite di questa serie di semifinale dei playoff della Serie A di basket tra Virtus Segafredo Bologna e Bertram Yachts Derthona Tortona, una partita che negli ultimi anni sta quasi diventando una “classica” (chi l’avrebbe mai detto giusto un paio di stagioni or sono?) e ricalca esattamente la semifinale di un anno fa, ma anche quella di Coppa Italia, naturalmente in gara secca in questo ultimo caso.

Sulla distanza di cinque partite naturalmente è la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo a indossare i panni della grande favorita, infatti domenica sera il primo atto della diretta di Virtus Bologna Tortona ha visto una vittoria piuttosto netta dei padroni di casa, dal momento che gara-1 è finita con l’eloquente punteggio di 84-61 in favore della V Nera sui piemontesi. Adesso il secondo atto è ancora a Bologna, poi la serie si sposterà in casa di Tortona per gara-3 e anche per l’eventuale gara-4, con ritorno a Bologna solo qualora dovesse rendersi necessaria la “bella”. Stasera naturalmente la Virtus vorrà bissare il successo per ipotecare la serie, mentre gli ospiti cercheranno l’impresa per rimettere tutto in discussione, ma dovranno fare molto meglio di due giorni fa. Che cosa ci dirà la diretta di Virtus Bologna Tortona?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Tortona, dobbiamo ricordare che questa è la serie sulla carta più equilibrata nelle semifinali dei playoff, tra la Virtus seconda e Tortona che è stata la terza forza della stagione regolare, in realtà però sappiamo che (almeno sulla carta) il solco fra le due big e le altre pretendenti è ampio, come a dire il vero abbiamo notato anche nel primo atto di questa semifinale. Domenica sera, gara-1 praticamente non ha avuto storia, dal momento che il vantaggio della Virtus Bologna era in doppia cifra già al termine del primo quarto (23-13) e ha poi toccato il +20 (44-24) all’intervallo lungo, per cui il secondo tempo non ha avuto moltissimo da dire, con la vittoria bolognese di fatto già in cassaforte.

Sergio Scariolo si è così potuto permettere una ampia rotazione dei suoi giocatori e dieci degli undici scesi in campo sono andati a segno, con quattro uomini in doppia cifra e più in generale un contributo ben distribuito per la netta vittoria della Virtus Bologna, forse con una citazione particolare per Tornike Shengelia, mentre per Tortona il coach Marco Ramondino ha ben poco da salvare, forse giusto i 20 punti di JP Macura, e dovrà inventarsi qualcosa per rendere più incerta una serie che sembra senza storia dopo questo primo episodio. Potranno esserci colpi di scena stasera oppure la diretta di Virtus Bologna Tortona andrà secondo logica anche in gara-2?











