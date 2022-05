Diretta Virtus Bologna Tortona/ Streaming video Rai: gara-1 di semifinale (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: PRONTI PER GARA-1!

Virtus Bologna Tortona, in diretta dalla Segafredo Arena, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 27 maggio: sfida valevole per gara-1 della semifinale playoff di basket Serie A1 2021-2022. I Campioni d’Italia in carica arrivano all’appuntamento dopo la vittoria nell’Eurocup di basket in una stagione in cui stanno mantenendo un ritmo molto alto, con la squadra felsinea che resta favorita per la conquista del titolo pur dovendo fare i conti con una concorrenza agguerrita, a partire da quella dell’Olimpia Milano.

La Virtus affronta una delle rivelazioni assolute di questo campionato: Tortona ha affrontato il campionato di Serie A1 da neopromossa ma ha saputo dare filo da torcere a tutte le compagini, partecipando anche alla final eight di Coppa Italia. La formazione piemontese ha ottenuto il suo capolavoro con il raggiungimento della semifinale Scudetto, un appuntamento importante per cercare di rendere storica una stagione già eccellente per il Derthona, tra le prime quattro d’Italia.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Virtus Bologna Tortona avrà un doppio appuntamento: in chiaro per tutti sui canali della televisione di stato e dunque Rai Sport + e Rai Sport (numeri 57 e 58), mentre sul satellite sarà un’esclusiva per gli abbonati che dovranno selezionare Eurosport 2 (numero 211 del decoder). Ricordiamo ovviamente che il match dei playoff di Serie A1 sarà visibile anche in diretta streaming video: basterà visitare il sito di Rai Play o installarne la relativa app, oppure sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN. Naturalmente sul portale ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Bologna Tortona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Virtus Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.11, mentre l’eventuale successo di Tortona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.











