Diretta Virtus Bologna Tortona/ Streaming video Rai: gara-2 di semifinale (basket A1)

Virtus Bologna Tortona, in diretta dalla Segafredo Arena, si gioca alle ore 20:45 di domenica 29 maggio: siamo a gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A1 2021-2022. Le V nere difendono lo scudetto vinto l’anno scorso, e per il momento le cose procedono: al netto di tutto – cioè di quanto ancora succederà – è una grande stagione quella di Sergio Scariolo e dei suoi ragazzi, che dopo aver messo in bacheca la Supercoppa sono anche riusciti a vincere la Eurocup con conseguente, e attesissima, qualificazione alla prossima Eurolega. Sulla carta la Bertram è una rivale abbordabile: solo sulla carta.

Tortona infatti da neopromossa ha fatto un capolavoro: pass per la Final Eight di Coppa Italia, qualificazione ai playoff ed eliminazione di Venezia nei quarti playoff vincendo due volte al Taliercio, dopo aver perso il fattore campo. Marco Ramondino meriterebbe già ora una statua fuori dal PalaEnergica, ma adesso Derthona Basket non si vuole fermare. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Tortona, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione dei temi principali.

La diretta tv di Virtus Bologna Tortona avrà un doppio appuntamento: in chiaro per tutti sui canali della televisione di stato e dunque Rai Sport + e Rai Sport (numeri 57 e 58), mentre sul satellite sarà un’esclusiva per gli abbonati che dovranno selezionare Eurosport 2 (numero 211 del decoder). Ricordiamo ovviamente che il match dei playoff di Serie A1 sarà visibile anche in diretta streaming video: basterà visitare il sito di Rai Play o installarne la relativa app, oppure sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN. Naturalmente sul portale ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Virtus Bologna Tortona arriva tra poco: se all’inizio dell’anno ci avessero detto che queste due squadre si sarebbero incrociate in una semifinale playoff avremmo stentato a crederci, soprattutto perché la prima obiezione che avremmo posto avrebbe riguardato la partecipazione della Bertram alla post season. Ebbene: questa società, che non aveva mai giocato un singolo campionato di Serie A1 nella sua storia, ci ha immediatamente smentiti. Vale la pena ricordare che Tortona ha battuto due volte la Virtus Bologna nel corso della stagione, facendolo anche nei quarti di Coppa Italia.

Una squadra costruita con grande raziocinio, che ha in JP Macura e Mike Daum due degli Usa più forti del nostro campionato ma ha altri elementi che sono in grado di fare la differenza, per esempio i veterani Ariel Filloy e Tyler Cain che qualche partita in Italia l’hanno vista e vissuta. Adesso chiaramente Tortona è di fronte a una montagna altissima, perché un conto è una partita secca e un conto una serie di playoff in cui per andare avanti bisogna battere tre volte la squadra campione d’Italia in carica; tuttavia, come detto, Ramondino e i suoi ragazzi hanno ben poco da perdere e giustamente ci vogliono provare sapendo che, comunque vada, la stagione sarà già epica ed epocale. Tra poco avremo anche il verdetto del campo sulla diretta di Virtus Bologna Tortona…











