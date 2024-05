DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA/ Video streaming tv: veterani cercasi! (playoff basket A1, 21 maggio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: I VETERANI

La diretta di Virtus Bologna Tortona si gioca tra poco, e uno dei temi più interessanti sarà quello del contributo che i veterani della Segafredo saranno in grado di fornire nella decisiva gara-5. Tre sere fa infatti i giocatori di maggiore esperienza e leadership a disposizione di Luca Banchi hanno steccato: Tornike Shengelia, entrato tardi nella serie a causa della febbre, ha chiuso con 4 punti, 6 rimbalzi e 3 palle perse tirando 2/6 dal campo e non riuscendo mai a prendere in mano la partita, Daniel Hackett ha sì distribuito 7 assist ma ha tirato molto male, ovvero 1/7 per appena 4 punti che ovviamente hanno inciso pochissimo.

Male anche Marco Belinelli: 11 punti con 3/9 dall’arco, senza assist e con un solo rimbalzo, dall’ultimo MVP di Serie A1 aspettavamo sicuramente qualcosa in più. Non è bastata la grande partita di Awudu Abass, 21 punti e 5 rimbalzi con 6/9 e 4/6 dalla lunga distanza; la Virtus Bologna era senza Iffe Lundberg e questa assenza può aver pesato soprattutto nel quarto periodo – solitamente terra di conquista del danese – ma è giusto dire che la Segafredo avrebbe potuto chiudere la serie senza di lui ed è chiamata a farlo stasera, in una gara-5 delicatissima visto che Luca Banchi e i suoi si giocano parecchio. (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA TORTONA: SORPRENDENTE GARA-5!

C’è grande attesa per la diretta di Virtus Bologna Tortona, una partita affidata agli arbitri Michele Rossi, Denny Borgioni e Edoardo Gonella che si gioca alle ore 20:45 di martedì 21 maggio: è gara-5 del primo turno playoff di basket Serie A1 2023-2024, un match se vogliamo sorprendente perché si pensava che la Segafredo, come del resto nelle due stagioni precedenti, avrebbe chiuso la serie in tre partite vista la superiorità già mostrata nel corso della regular season. Tortona invece ha trovato il modo di vincere le due partite casalinghe, e dunque ha forzato il ritorno alla Segafredo Arena.

Questa sera potrebbe accadere di tutto; la Virtus Bologna deve ritrovare le sensazioni delle prime due partite della serie per volare in semifinale, adesso però l’atmosfera si è fatta tesa e la Bertram sa bene di avere poco da perdere, e tantissimo da guadagnare perché superare il turno contro la testa di serie numero 1 sarebbe un grande traguardo. Vedremo tra poche ore quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Tortona, nel frattempo come sempre facciamo qualche considerazione sui temi principali che sono legati a questa entusiasmante gara-5.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: BANCHI RISCHIA

Ci avviciniamo al momento di Virtus Bologna Tortona: in questa gara-5 la Segafredo rischia grosso, perché chiaramente le due sconfitte di Casale Monferrato hanno fatto perdere qualche certezza a una squadra che sperava e forse pensava di chiudere la pratica primo turno in anticipo, invece si è trovata costretta a giocare cinque partite aumentando le energie spese, perché bisogna sempre considerare che la Virtus Bologna arriva da una stagione in cui ha giocato anche 36 partite di Eurolega e, chiaramente, avvicinandoci al finale di stagione la stanchezza si può fare sentire.

Per Tortona come detto la possibilità di sbancare il parquet delle V nere è più che ghiotta, anche per la possibilità di giocare la semifinale playoff contro un’avversaria che sulla carta sarebbe più abbordabile della Virtus Bologna; la squadra si può appoggiare sulla grande esperienza di Walter De Raffaele, che può essere un fattore in questa gara-5 tanto quanto lo sarà eventualmente Banchi, anche gli accorgimenti da parte dei due allenatori potrebbero essere importanti e determinanti nel portare a casa vittoria e qualificazione. Aspettiamo allora il responso del campo…











