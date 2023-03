Diretta Virtus Bologna Tortona/ Streaming video tv: la saga continua! (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: SUBITO REMATCH!

Virtus Bologna Tortona, partita in diretta dalla Segafredo Arena, si gioca alle ore 20:00 di domenica 5 marzo: è valida per la 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Pronti via, torna il massimo torneo di pallacanestro e abbiamo subito il rematch della semifinale di Coppa Italia: questa volta la Virtus Bologna ha dominato contro la Bertram vendicando la sconfitta della passata stagione, ma non è comunque servito perché la corsa delle V nere si è fermata ad un passo dal trofeo, perdendo a sorpresa la finale contro l’ancor più stupefacente Brescia di quei giorni torinesi.

Adesso in campionato si gioca per provare a blindare almeno il secondo posto: Tortona insegue a una partita di distanza e all’andata ha vinto la prima sfida diretta, dunque se dovesse espugnare la Segafredo Arena otterrebbe la piazza d’onore ma, al netto di questo, la squadra di Marco Ramondino rimane in piena corsa per la vittoria della regular season. Questi alcuni dei temi principali che ci accompagnano nella diretta di Virtus Bologna Tortona; aspettando che la partita si giochi ne possiamo certamente analizzare altri, perché la serata è parecchio interessante…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Tortona sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque l’appuntamento sarà esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder. L’alternativa come sempre è rappresentata dal portale Eleven Sports, che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video con la possibilità di acquistare l’evento on demand, e dobbiamo ricordare che da qualche tempo questa piattaforma è visibile anche su DAZN. Infine sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Tortona è già una sfida infinita: potremmo chiamarla una grande rivalità perché a metà della seconda stagione che la Bertram gioca in Serie A1 questo è già il nono episodio della sfida. Il bilancio poi ci dice che un testa a testa esiste davvero: Tortona infatti ha vinto tre volte, una di queste in Coppa Italia lo scorso anno e poi le altre due partite sono quelle giocate a Casale Monferrato in regular season. Certo: la Virtus Bologna ha portato a casa le tre gare della semifinale playoff, ma è anche evidente come il roster delle V nere sia di altra pasta.

Costruito per arrivare in fondo a qualunque competizione (anche l’Eurolega, o quantomeno ai playoff) non può essere paragonato per profondità e qualità a quello di una Tortona che comunque ha entusiasmo ma anche mezzi a disposizione, ha confermato l’ossatura dell’anno da matricola e con gli stessi protagonisti, cui si è aggiunto soprattutto Semaj Christon, è riuscita nell’impresa di migliorarsi ulteriormente, anche se poi in Coppa Italia non è stata replicata la finale e i playoff di Serie A1 sono ancora da giocare. Per il momento però la Bertram sta facendo benissimo, e chissà cosa succederà questa sera…











