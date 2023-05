DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA/ Video streaming tv: storia breve ma molto intensa (28 maggio 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: I TESTA A TESTA

Come abbiamo già riferito, la diretta di Virtus Bologna Tortona si gioca stasera per la decima volta, considerando tutte le competizioni: numero parecchio alto se consideriamo, appunto, che la Bertram nella primavera di due anni fa era ancora in Serie A2. Il bilancio sorride alla Segafredo: la differenza la fa la semifinale playoff dello scorso anno, quando la Virtus Bologna aveva superato i piemontesi con un netto 3-0. In campionato e Coppa Italia siamo invece in totale equilibrio: nella regular season di Serie A1 le due squadre hanno sempre vinto in casa e perso in trasferta, dunque il conto è 2-2, mentre abbiamo una vittoria a testa in Coppa Italia, dove Virtus Bologna Tortona ha sempre rappresentato la semifinale.

Dunque, abbiamo 6 vittorie per le V nere e 3 per la Bertram: diciamo che anche solo pensare che Tortona potesse battere per tre volte una corazzata come la VIrtus Bologna sarebbe stato complesso, ma dopo aver visto all’opera i ragazzi di coach Marco Ramondino sappiamo bene come sia accaduto. Adesso però Derthona Basket ha un altro compito, quello di prendersi la prima storica finale scudetto: obiettivo tutt’altro che semplice, ma si parte dallo 0-0 e allora mai dire mai e spazio alle possibili sorprese… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Tortona sarà garantita da Eurosport 2: come noto il canale fa parte del pacchetto Sky e lo trovate al numero 211 del decoder, di conseguenza l’appuntamento con questa partita di basket sarà riservato agli abbonati alla televisione satellitare che, in alternativa, potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) grazie all’applicazione Sky Go. Inoltre tutti i match di Serie A1 sono forniti dal portale Eleven Sports, in mobilità: in questo caso, qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, potrete decidere di acquistare il singolo evento on demand.

ENNESIMO INCROCIO!

Virtus Bologna Tortona, che sarà in diretta dalla Segafredo Arena alle ore 19:30 di domenica 28 maggio, vale per gara-1 della semifinale playoff di basket Serie A1 2022-2023. Per il secondo anno consecutivo le due squadre si affrontano a questo livello della post season (del resto è così anche per Milano e Sassari): c’è di più, perché con anche due sfide in Coppa Italia – sempre semifinale – Virtus Bologna Tortona sta diventando una grande classica della nostra pallacanestro, ed è incredibile se pensiamo che la Bertram è solo alla seconda stagione di sempre nel campionato di Serie A1.

Eppure ben conosciamo i passi da gigante che la squadra di Marco Ramondino ha fatto; la serie del primo turno è stata chiusa in quattro partite con il blitz sul parquet di Trento, dunque ancora una volta è semifinale e ancora una volta contro le V nere, che contro Brindisi hanno archiviato la pratica in tre gare. Ora non ci resta che scoprire cosa succederà nella diretta di Virtus Bologna Tortona; per quelle che sono le premesse attendiamo ovviamente grande spettacolo, ma questo ce lo dirà la serie a cominciare da una imminente gara-1 sul parquet della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: SITUAZIONE E CONTESTO

Virtus Bologna Tortona apre l’ennesimo capitolo di questa bella rivalità: il primo incrocio risale alla seconda metà del 2021, da quel momento le due squadre si sono affrontate per un totale di nove partite e questo la dice lunga sul fatto che ormai Sergio Scariolo e Marco Ramondino si conoscano molto bene, e il coach avellinese della Bertram abbia già rovesciato i piani del collega bresciano, per esempio eliminandolo l’anno scorso dalla Coppa Italia. La serie playoff del 2022 si era conclusa sul 3-0 per la Virtus Bologna: segno evidente del fatto che quando il gioco si fa duro il talento della Segafredo si sprigiona, e non potrebbe che essere così.

Tortona però ha le armi per provarci ad un anno di distanza: intanto il grande e più che comprensibile entusiasmo, poi la minore fatica sulle gambe (le V nere hanno giocato 34 partite in Eurolega) e poi alcune individualità che potrebbero far saltare il banco. Certamente bisogna considerare che, per qualificarsi ad una storica finale, la Bertram avrebbe bisogno di vincere tre volte contro la Virtus Bologna e almeno una in trasferta: sembra impossibile, non lo è davvero, il campo questa sera inizierà a fornirci qualche adeguata risposta.











