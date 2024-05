DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA/ Video streaming tv: due dubbi per coach Banchi (gara-2, 13 maggio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: I DUE DUBBI

La diretta di Virtus Bologna Tortona si avvicina: come sappiamo una serie di playoff può essere giocata parecchio sugli accorgimenti e questo compete soprattutto a Walter De Raffaele, dall’altra parte invece Luca Banchi può ritenersi soddisfatto per aver vinto gara-1 senza due elementi importanti come Tornike Shenglia e Ognjen Dobric. Il georgiano, a dir poco determinante per le sorti della Virtus Bologna, ha saltato la partita di sabato sera per febbre; Dobric invece era assente per un infortunio alla caviglia ed è dunque l’ex Stella Rossa ad essere maggiormente in dubbio per l’imminente gara-2.

Certamente la Segafredo ha un roster davvero ampio che può sopperire a queste assenze, ma nemmeno Banchi ha a disposizione rotazioni infinite, e perdere giocatori per qualche partita significa soprattutto dover mettere sul parquet per più minuti alcuni elementi, cambiare l’asset da questo punto di vista non sempre è immediato e in più si potrebbe arrivare con le pile scariche nei prossimi turni, come del resto il percorso in Eurolega della stessa Virtus Bologna ha insegnato. Vedremo quale sarà la gestione delle V nere su Shengelia e Dobric, sapendo comunque che il cammino sarà lungo e non bisognerà in alcun modo forzare i rientri, soprattutto quello del serbo che essendo dolorante a una caviglia potrebbe peggiorare la sua situazione. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE VIRTUS BOLOGNA TORTONA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per seguire la diretta tv di Virtus Bologna Tortona avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: questo match di gara-2 del primo turno playoff viene trasmesso su Eurosport 2, un canale che trovate al numero 211 del decoder di Sky e che dunque sarà riservato ai soli clienti. L’alternativa come sempre riguarda la piattaforma DAZN, che integralmente fornisce tutte le partite del campionato di basket Serie A1: sarà una visione in diretta streaming video, per la quale avrete bisogno di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

VIRTUS BOLOGNA TORTONA: SARÀ BIS SEGAFREDO?

Eccoci a gara-2 di Virtus Bologna Tortona: partita diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Andrea Valzani e Christian Borgo, e in programma alle ore 20:00 di lunedì 13 maggio. La situazione chiaramente è ancora in divenire, ma pende dalla parte della Segafredo: in gara-1, sempre su questo parquet, la Virtus Bologna ha vinto 92-80 e dunque ha già preso il vantaggio nella serie, come era lecito pronosticare ma certamente non scontato. Adesso dunque Tortona ha bisogno del blitz per avere maggiori speranze di fare l’impresa e tenere aperta la serie.

La Virtus Bologna comunque ha già dimostrato di essere superiore: arrivata stanca ai playoff, ha comunque fatto vedere nella prima partita del primo turno che quando arriva la post season le cose cambiano, la squadra ha profondità e talento e dunque ha tutto per chiudere i conti anche sul 3-0, come del resto ha già fatto nelle due stagioni precedenti contro questa avversaria. Vedremo allora come andranno le cose nel corso della diretta di Virtus Bologna Tortona, aspettando che il match prenda il via facciamo che rapida considerazione sui temi principali.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: SERIE INDIRIZZATA

La diretta di Virtus Bologna Tortona riprende ovviamente da gara-1: partita vinta dalla Segafredo, ma che è stata tutt’altro che scontata. Il primo tempo infatti si era concluso con il vantaggio della Bertram, che aveva giocato un gran primo quarto; poi però è bastata un’accelerazione delle V nere per generare un 24-8 che nel terzo periodo ha rimesso le cose a posto, chirurgicamente poi la Virtus Bologna ha segnato ancora 24 punti nell’ultimo quarto ed è riuscita a gestire la situazione, arrivando a una vittoria in doppia cifra.

Adesso dovrà essere bravo Walter De Raffaele a pensare e proporre i giusti accorgimenti: la Segafredo deve vincere ancora due partite per superare la serie e volare in semifinale playoff, compito di Tortona sarà appunto quello di prolungare la questione. Chiaramente, vincere qui alla Segafredo Arena sarebbe fondamentale per girare il fattore campo e instillare qualche dubbio in un’avversaria che come detto rimane superiore; non ci resta dunque che scoprire cosa succederà nel corso della partita, ci aspettiamo grandi cose ma sarà il campo a fornire le sue risposte.











