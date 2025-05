DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRAPANI: PER IL PRIMATO!

Il grande spettacolo della diretta Virtus Bologna Trapani prende il via alle ore 18:15 di domenica 11 maggio: quasi come se fosse un copione già scritto, la 30^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 propone la sfida diretta per la vittoria della regular season e, particolare ancor più curioso, il match di andata si era giocato al primo turno in uno scenario che aveva già rivelato la competitività della neopromossa Trapani, battuta sì ma solo di un punto. Adesso gli Shark, che hanno battuto Milano in casa, sognano in grande: con una vittoria otterrebbero il primo posto e dunque la possibilità di giocare tutti i playoff con il fattore campo a disposizione.

Per quanto riguarda la Virtus Bologna, il contesto è identico ma ci sono delle differenze: se infatti Trapani non può comunque scendere sotto la seconda posizione, la Segafredo in caso di sconfitta potrebbe ritrovarsi al terzo posto, secondo la classifica avulsa. Una sfida al vertice davvero straordinaria, che a bocce ferme era impensabile ma che adesso è diventata realtà: la diretta Virtus Bologna Trapani promette grande spettacolo e noi non vediamo l’ora di scoprire chi avrà il numero 1 del seeding nel tabellone dei playoff, infatti questo della Unipol Arena è solo un bellissimo antipasto di quello che verrà nelle prossime settimane.

VIRTUS BOLOGNA TRAPANI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Virtus Bologna Trapani sarà in chiaro su DMAX, affiancato come sempre dalla possibilità di seguire il big match in diretta streaming video, per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRAPANI: UNA POTENZIALE FINALE

La diretta Virtus Bologna Trapani è intrigante anche per il fatto che gli Shark potrebbero spezzare il binomio V nere-Milano come vincitori della regular season: adesso sappiamo che le dichiarazioni del presidente Valerio Antonini erano tutto tranne che sparate, il numero 1 di Trapani aveva parlato di scudetto come obiettivo e alla fine della regular season troviamo la sua squadra, che mancava alla Serie A1 da oltre trent’anni, con la possibilità di prendersi la prima posizione in classifica e comunque già certa della piazza d’onore, una cavalcata trionfale che qualcuno poteva ipotizzare ma, magari, non nei minimi dettagli.

Certo ora i playoff potrebbero essere qualcosa di diverso, in questo senso una squadra come la Virtus Bologna è abituata ad arrivare in fondo (ha giocato quattro finali consecutive, vincendo il titolo nella prima) e dunque in una potenziale finale tra queste due realtà la Segafredo potrebbe avere il favore del pronostico. Tuttavia non si può dimenticare il fatto che Trapani abbia in panchina un signore come Jasmin Repesa che di scudetti si intende, peraltro il primo lo ha vinto come allenatore della Fortitudo Bologna e questo è un dettaglio che al popolo delle V nere potrebbe portare qualche cattivo ricordo, intanto però non lasciamoci distrarre perché la diretta Virtus Bologna Trapani vale assolutamente il prezzo del biglietto.