Diretta Virtus Bologna Trento/ Streaming video tv: Aquila per i playoff (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO: LE V NERE PER IL RISCATTO

Virtus Bologna Trento, in diretta alle ore 20:45 di lunedì 10 maggio presso la Segafredo Arena, si gioca per la 30^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021: il turno che conclude la regular season è stato posticipato a oggi proprio perché l’Aquila, venerdì, ha dovuto affrontare il recupero contro una Brindisi costretta alla quarantena, e che ha giocato due gare nei giorni scorsi. La Dolomiti Energia potrebbe nuovamente prendersi un posto nei playoff, e ancora una volta sarebbe un grande traguardo per quello che era stato l’inizio del campionato, e confermerebbe la continuità del progetto.

La Virtus è a un bivio: tra poco inizierà la post season e già al primo turno l’insidia (Treviso) sarà di quelle toste, dunque per Sasha Djordjevic e i suoi giocatori si potrebbe andare incontro ad un’altra stagione senza stringere nulla in mano, detto che quella scorsa è stata sfortunata per ben altri motivi. Ora però mettiamoci in attesa della diretta di Virtus Bologna Trento, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo provare a valutare quali possano essere alcune delle tematiche che verranno sciorinate sul parquet della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Virtus Bologna Trento, unica per questo turno, sarà trasmessa su Eurosport 2 e dunque in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del decoder); ovviamente possiamo ricordare che, come al solito, tutte le partite di Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Eurosport Player e dunque disponibili in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.legabasket.it invece vi permetterà di consultare liberamente il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo resale, ma anche le statistiche delle squadre e dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Trento conta il giusto per le V nere, che sono già proiettate ai playoff: è rimasto solo il campionato per salvare una stagione che, per quelle che erano le premesse, sarebbe fallimentare senza se e senza ma. Certo la squadra ha raggiunto la finale di Supercoppa e la semifinale di Eurocup, ma le ha perse entrambe; in Coppa Italia non ha saputo andare oltre il primo turno e dunque Djordjevic nella sua avventura emiliana (che sembra essere giunta al termine) ha vinto soltanto la Champions League, peraltro nella stagione in cui il roster non era ancora quello di oggi. Per il resto solo delusioni, anche nella passata stagione: quando hai in squadra Milos Teodosic e Marco Belinelli, è chiaro che ci si aspetta che almeno qualche coppa finisca nelle tue mani. Con premesse decisamente opposte rispetto a quelle di Bologna, la Dolomiti Energia ha avuto comunque una buona corsa in Eurocup dove ha mancato i playoff per una manciata di punti – nella differenza canestri – poi in campionato ha aperto una bella rimonta che, per l’ennesima volta negli ultimi anni – potebbe condurre alla qualificazione ai playoff. Nessuno si aspetterebbe a quel punto di vedere Trento in semifinale, ma le stagioni passate insegnano e allora staremo a vedere, intanto però bisogna vincere questa partita…



