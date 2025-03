DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO: SI GIOCA PER LA VETTA!

La diretta Virtus Bologna Trento, che alle ore 20:00 di lunedì 10 marzo chiude il programma della 21^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, è un grande spettacolo: si affrontano infatti due delle tre squadre che sono arrivate in testa alla classifica a questo turno, in un balletto che dura ormai da settimane e che ci deve ancora dire chi riuscirà a vincere la regular season, avendo così il fattore campo per tutta la durata dei playoff. La Virtus Bologna posticipa avendo giocato venerdì sera a Istanbul in Eurolega, e arriva dal colpo grosso: battuta Milano nel big match, allontanata una rivale diretta con cui ha perso le ultime tre finali scudetto, ora si lancia verso il rush finale.

Dall’altra parte però c’è una Trento che, al netto del ko interno contro Tortona, continua a fare benissimo ed è sempre più consapevole dei propri mezzi: la vittoria della Coppa Italia a metà febbraio ha detto di una squadra che può essere pronta a fare le onde anche nei playoff di campionato, e che intanto vuole tornare in finale a sette anni dall’ultima volta per prendersi una bella rivincita. Ingredienti straordinari quelli che formano la ricetta nella diretta Virtus Bologna Trento, adesso si tratta solo di capire come andranno le cose sul parquet della Unipol Arena e chi riuscirà a ottenere due punti rimanendo al comando della classifica di Serie A1.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO: SARÀ UN ANTIPASTO?

Con la diretta Virtus Bologna Trento siamo ad un passo con un appuntamento che rappresenta un big match: forse a bocce ferme, vale a dire prima che la stagione prendesse il via, i presupposti non erano questi perché la Dolomiti Energia non era considerata tra le squadre capaci di portarsi al comando della classifica, ma le dieci vittorie per aprire il campionato hanno dato un altro scenario e adesso giustamente Paolo Galbiati si gioca quella che sarebbe la prima vittoria di regular season nella storia. A proposito: dopo la serie iniziale Trento ha ottenuto cinque vittorie e sei sconfitte, dunque ha sensibilmente rallentato ma le fredde statistiche vanno sempre lette.

In questo caso possiamo dire che il vantaggio accumulato ha permesso di gestire in un momento in cui si è provato a prendersi i playoff di Eurocup (missione fallita) e la classifica resta più che buona; intanto sono salite di colpi altre squadre tra cui appunto la Virtus Bologna che, accantonata tristemente l’Eurolega, adesso si tuffa sulla Serie A1 del tutto intenzionata a portare a casa lo scudetto, dopo tre finali perse. A proposito: questa partita della Unipol Arena sarà anche un antipasto di una serie playoff? Potrebbe davvero essere così e allora sarà anche bene che questi due roster si studino da vicino questa sera, perché potrebbero ritrovarsi tra qualche mese.