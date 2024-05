DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO/ Video streaming tv: alla Segafredo basta vincere (basket A1, 5 maggio 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO: PER IL PRIMATO

Manca sempre meno alla diretta di Virtus Bologna Trento, e allora dobbiamo anche valutare in che modo la Segafredo chiuderebbe al primo posto la regular season. Prima in compagnia di Milano, alla Virtus Bologna basta battere Trento questa sera: la differenza canestri con l’Olimpia, in una sfida diretta da una vittoria a testa, è favorevole e dunque chiaramente mantenendo la stessa situazione la squadra di Luca Banchi si garantirebbe il fattore campo per tutta la durata dei playoff. Come invece la Virtus Bologna non sarebbe prima?

Solo perdendo con conseguente vittoria di Milano: in questo caso sarebbe seconda con Brescia in terza posizione, visto che le V nere hanno battuto due volte la Germani. La botte di ferro per Luca Banchi può essere rappresentata anche dalla classifica avulsa: con un arrivo di tre squadre a pari punti la regular season la vincerebbe comunque la Segafredo, che ha già la sicurezza di non poter scendere oltre il secondo posto e dunque si è garantita il fattore campo anche in semifinale, che a quel punto giocherebbe contro la Germani che però potrebbe arrivare ancora seconda, scalzando l’Olimpia. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE VIRTUS BOLOGNA TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

È disponibile la diretta tv di Virtus Bologna Trento, che sarà trasmessa da Eurosport 2: il canale fa parte del pacchetto Sky al numero 211 del decoder, di conseguenza la visione sarà riservata ai soli abbonati. Come alternativa, ma sempre in abbonamento e con visione in diretta streaming video, ecco la piattaforma DAZN che manda in onda tutte le partite del campionato di basket Serie A1; tabellino play-by-play e boxscore statistico del match in questione saranno liberamente consultabili sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it.

VIRTUS BOLOGNA TRENTO: TRA PRIMATO E GRIGLIA PLAYOFF

Saranno gli arbitri Roberto Begnis, Denis Quarta e Alessandro Nicolini a fischiare nella diretta di Virtus Bologna Trento, in programma alle ore 18:15 di domenica 5 maggio per la 30^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Alla Segafredo, reduce dal blitz di Casale Monferrato, basta vincere per assicurarsi il primo posto in regular season, e dunque il fattore campo per tutti i playoff: qui si pensa già all’eventuale finale contro Milano e dunque poter giocare l’eventuale gara decisiva in casa, così come le prime due della serie, sarebbe tanto.

Sono più complicati i calcoli che riguardano Trento: avendo perso nettamente contro Pistoia, in casa, la Dolomiti Energia è attualmente settima, chiaramente è già sicura dei playoff ma la sua posizione può ancora migliorare o peggiorare, in ogni caso sarà primo turno senza fattore campo ma cambierebbe l’avversaria. Scopriremo tra poco quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Trento, aspettandone la palla a due vediamo cos’altro può emergere dalla valutazione del match di stanza alla Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO: SI VA VERSO I PLAYOFF

È importante per entrambe le squadre la diretta di Virtus Bologna Trento: anche per la Dolomiti Energia, che comunque vuole piazzarsi al meglio nella griglia dei playoff anche se poi bisogna fare due considerazioni su questo, ovvero che il destino dell’Aquila dipende comunque da altre squadre e poi, vada come vada, nel primo turno ci sarà da affrontare una corazzata senza il fattore campo, e cambierebbe davvero poco se la posizione fosse la sesta o la settima (ma contro Brescia, naturalmente, ci sarebbe qualche opzione di vittoria in più).

La Virtus Bologna invece deve ringraziare proprio la grande rivale Milano, che battendo Brescia ha riportato le V nere al primo posto: la Segafredo arriva stanchissima ai playoff ma ha dimostrato grande orgoglio nell’andare a prendersi la partita decisiva per entrare nella post season di Eurolega, adesso si gioca tutto in campionato dove, eventualmente, potrà vendicare le ultime due finali perse contro l’Olimpia. Anche per questo arrivare in prima posizione sarebbe importante, dunque la diretta di Virtus Bologna Trento sarà giocata sul serio dai ragazzi di Luca Banchi.











