DIRETTA/ Virtus Bologna Trento (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Virtus Bologna Trento ci farà compagnia tra pochi istanti. Lo scorso 20 novembre le due squadre si sono affrontate alla BLM Group Arena nella partita di andata, e ha vinto la Segafredo: risultato 64-71, gran primo tempo da 27-44 e poi una gestione non senza qualche affanno di troppo, che comunque ha concesso alla squadra di Sergio Scariolo di portare a casa la vittoria. MVP della partita Isaia Cordinier, 13 punti e 5 rimbalzi con 5/9 dal campo; molto bene anche Nico Mannion autore di 14 punti, doppia cifra raggiunta anche da Marco Belinelli e vittoria preziosa per una Virtus Bologna che era priva di Milos Teodosic, Tornike Shengelia e Semi Ojeleye.

Diretta/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 89-84): le V Nere rimontano!

Per Trento c’erano state le ottime prestazioni di Drew Crawford, 17 punti e 6 rimbalzi con 5/7 dall’arco, e Darion Atkins con 15 punti e 7 timbalzi; purtroppo altri giocatori avevano steccato, a cominciare da Diego Flaccadori e Matteo Spagnolo che avevano combinato per 6 punti e 5/19 dal campo, con addirittura 1/9 dal perimetro. Per noi adesso è realmente arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il parquet della Segafredo Arena: la parola passa ai protagonisti di questa interessante partita, la palla a due di Virtus Bologna Trento sta finalmente per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Virtus Bologna Napoli (risultato finale 81-89): vittoria partenopea

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO: LA DELUSIONE

Pronti a vivere la diretta di Virtus Bologna Trento, raccontiamo di due squadre la cui avventura europea è finita presto. Di Trento abbiamo detto qualche settimana fa: in Eurocup la Dolomiti Energia ha fatto molto male, ma la formula della regular season ha concesso un incredibile pass per gli ottavi grazie alla vittoria contro Buducnost. Trento lo ha sprecato, perdendo al fotofinish la partita decisiva contro Amburgo che era la diretta rivale per arrivare ottava in classifica nel gruppo B: ancora una volta, eliminazione immediata ma stavolta con molti più rimpianti rispetto alla stagione precedente. La Virtus Bologna è stata in corsa per i playoff di Eurolega, anche concretamente e non solo grazie al fatto che le giornate di regular season fossero 34: ad un certo punto sembrava che la Segafredo potesse realmente entrare nelle prime otto grazie a vittorie di grande prestigio (contro Barcellona e Real Madrid, comunque arrivate presto, ma anche al Mediolanum Forum contro Milano) ma poi purtroppo il livello della competizione si è alzato e anche qualche infortunio ha contribuito a peggiorare la classifica. La Virtus Bologna ha giocato la sua ultima partita di Eurolega giovedì sera, ora torna a concentrarsi esclusivamente sul campionato. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Trento Trieste (risultato finale 85-68): vincono i padroni di casa

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO: V NERE FAVORITE!

Virtus Bologna Trento è in diretta dalla Segafredo Arena, alle ore 19:00 di domenica 16 aprile: si gioca per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. In settimana la Virtus Bologna ha terminato i suoi impegni di Eurolega, non essendosi qualificata ai playoff, e ora deve ripartire dalla brutta sconfitta interna contro Napoli: il ko ha impedito alla squadra di Sergio Scariolo di confermare il vantaggio su Milano, dunque la corsa al primo posto in regular season è più aperta che mai anche se come sappiamo conta relativamente.

Bene Trento nell’ultimo turno: vittoria casalinga su Trieste, sfruttando anche le cadute di alcune rivali la corsa ai playoff si è fatta più agevole, in questo momento la Dolomiti Energia sarebbe nella griglia della post season e dunque avrà ora il compito di difendere la sua posizione. Staremo a vedere quello che succederà tra poco nella diretta di Virtus Bologna Trento, mentre ne aspettiamo la palla a due facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere nell’intrigante serata della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Trento non sarà disponibile, perché questo match non è tra i tre che sono regolarmente selezionati per essere trasmessi sui canali della nostra televisione. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Trento è particolarmente importante per entrambe le squadre, come abbiamo già visto. La Segafredo ha perso in casa contro Napoli, e bisogna dire che abbiamo già visto questa corazzata fare male contro avversarie che sulla carta sono decisamente inferiori: a volte alla Virtus Bologna manca la giusta intensità, ma ci può anche stare considerando che questa squadra pensa sempre nel lungo periodo, cioè a quando inizieranno i playoff e al modo più rapido possibile per centrare quella che sarebbe la terza finale scudetto consecutiva.

Trento l’anno scorso è rimasta fuori dai playoff ponendo fine a una striscia che si era aperta nel primo anno in Serie A1: già questo dà la giusta dimensione sulla costanza che la Dolomiti Energia ha saputo trovare in breve tempo e nel corso degli anni, ancora una volta però l’Aquila ha fallito l’appuntamento con la Eurocup ed è un peccato, perché nel tabellone ad eliminazione diretta avrebbe magari potuto fare strada. Lele Molin pensa al campionato: bisogna blindare la posizione nelle prime otto, sbancare la Segafredo Arena sarebbe un ottimo modo per avvicinarsi allo striscione del traguardo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA