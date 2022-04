Diretta Virtus Bologna Trento/ Streaming video tv: V nere per il 1° posto (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO: SEGAFREDO PER IL PRIMATO!

Virtus Bologna Trento, partita diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Valerio Grigioni e Christian Borgo, va in scena alle ore 20:00 di mercoledì 13 aprile presso la Segafredo Arena: il match è valido per la 16^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022, e per le V nere potrebbe essere quello giusto per blindare definitivamente la prima posizione in regular season. Domenica la Segafredo ha battuto nettamente Milano nella sfida diretta, girando a proprio favore la differenza canestri: il passo decisivo dovrebbe essere compiuto, e così ora si proverà a chiudere il discorso per avere poi morale più alto verso i playoff.

Anche Trento arriva da una vittoria roboante, quella casalinga contro Brindisi: in questo modo la Dolomiti Energia ha superato le difficoltà dell’ultimo periodo, ha allontanato forse del tutto l’incubo della retrocessione e ha rilanciato la sua candidatura per un posto nei playoff, che visto la classifica corta e in continua evoluzione resta assolutamente possibile. Vedremo quindi cosa succederà tra poche ore nella diretta di Virtus Bologna Trento; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che emergeranno dalla serata della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Virtus Bologna Trento non è una di quelle che per la 16^ giornata della Serie A1 sono state scelte per essere trasmesse sui canali della nostra televisione. Da questa stagione comunque tutti i match del principale campionato di basket sono forniti in diretta streaming video dalla piattaforma Discovery Plus, diventata broadcaster ufficiale della Lega: per accedere al servizio e alle immagini dovrete aver sottoscritto un abbonamento, inoltre possiamo anche ricordare che sul sito della stessa Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini al momento di Virtus Bologna Trento, una partita che ovviamente sorride nel pronostico alla squadra di casa. Aspettando di giocare gli ottavi di Eurocup e inseguire il sogno Eurolega (che potrebbe arrivare comunque, da altre vie) la squadra di Sergio Scariolo ha sensibilmente avvicinato quel primo posto in regular season che l’anno scorso era sfuggito ma che, come abbiamo poi visto, non era servito; al netto di questo, resta il fatto che arrivare davanti a Milano in un campionato di 30 giornate ha comunque delle indicazioni importanti a livello psicologico, fosse anche come punto di partenza nella corsa allo scudetto e sfruttando, come noto, la stanchezza di un’Olimpia che in ambito europeo ha giocato davvero tanto.

Per Trento i playoff sono un traguardo alla portata, anche se per il momento riuscire a districare una classifica assolutamente ingarbugliata non è immediato: per ora tante cose dipendono dalle sfide dirette, ed è abbastanza evidente che senza il quadro completo non si può davvero dire quali siano le reali possibilità dell’una o dell’altra squadra. Di certo la Dolomiti Energia si è rimessa in corsa, e per mantenere aperta la striscia di partecipazioni potrebbe non dover nemmeno chiudere la regular season con il 100% di vittorie; questo non significa che questa sera la squadra di Lele Molin non proverà a fare il blitz alla Segafredo Arena…











