DIRETTA/ Virtus Bologna Treviso video streaming tv: parla coach Banchi! Serie A basket, oggi 11 novembre 2023

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO: PAROLA A COACH BANCHI

Mentre si avvicina sempre più la diretta di Virtus Bologna Treviso, ne approfittiamo per fare un passo indietro a domenica scorsa, quando la Virtus ha subito la prima sconfitta in questo campionato. Questa fu l’analisi di coach Luca Banchi dopo il ko incassato dai suoi ragazzi sul campo della Vanoli Cremona: “Quando hai il privilegio di far parte di competizioni di un certo tipo è richiesto sempre uno sforzo importante. Ci sono giornate in cui sei ispirato e ci sono anche giornate come queste, nella storia e nel DNA di una squadra giornate come queste scolpiscono il carattere di chi ha la voglia di competere. Cremona era fresca e leggera, noi abbiamo fatto fatica a trovare un riferimento da cavalcare. Questa è una condizione che ci accompagnerà per tutta la stagione e che dovremo saper gestire: quando giochi a questi livelli non puoi battezzare le partite ma devi essere consapevole di avere necessità di disciplina e personalità”.

Luca Banchi ha quindi riconosciuto onestamente che “non c’è stato nessun quarto in cui siamo riusciti a tenerli al di sotto di uno standard minimo di realizzazione. Ci saranno ancora giornate come queste, con poco tempo a disposizione per preparare sfide e recuperare energie. Sono sempre riusciti a creare vantaggi negli 1vs1 e nei giochi a due, i lunghi di Cremona hanno aperto bene il campo costringendoci a coprire più spazio. Non siamo riusciti, se non in brevi tratti di gara, a limitare le potenzialità e l’efficacia dei nostri avversari”. Anche stavolta la partita di campionato arriva solo 48 ore dopo l’Eurolega e prima di un doppio turno europeo: quali risposte avrà Luca Banchi dai suoi ragazzi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Treviso non sarà garantita, perché non sarà una delle tre partite di questa giornata della Serie A di basket trasmesse su Eurosport o DMAX; tuttavia, come per tutte le partite del massimo campionato di pallacanestro, sarà naturalmente garantita la diretta streaming video di Virtus Bologna Treviso, disponibile su abbonamento alla piattaforma digitale DAZN.

UN TESTA-CODA

Virtus Bologna Treviso, diretta dagli arbitri Sahin, Nicolini e Marziali presso la Segafredo Arena naturalmente di Bologna, si giocherà con palla a due alle ore 19.30 di questa sera, sabato 11 novembre 2023, come anticipo della settima giornata della Serie A di basket. Un match che naturalmente ricorda precedenti leggendari per la nostra pallacanestro fra gli anni Novanta e l’inizio del XXI secolo, mentre oggi la diretta di Virtus Bologna Treviso ci offrirà una partita che sulla carta vedrà nettamente favoriti i padroni di casa emiliani di coach Luca Banchi, capolista in classifica con 10 punti.

La Virtus Segafredo Bologna ha perso per la prima volta in campionato domenica scorsa, a causa dell’impresa riuscita alla Vanoli Cremona al PalaRadi per 93-83, ma oggi sulla carta arriva l’occasione perfetta per tornare immediatamente al successo, dal momento che la Virtus Bologna ospiterà in casa propria una Nutribullet Treviso Basket che è invece all’estremo opposto della classifica, tristemente ancora ferma al palo con zero punti a causa di sei sconfitte su altrettante partite giocate, solamente Brindisi è nella stessa situazione dei veneti. Sulla carta quindi non dovrebbe esserci storia: andrà tutto come previsto, oppure ci saranno colpi di scena nella diretta di Virtus Bologna Treviso?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Treviso, naturalmente i numeri ci hanno già aiutato a capire che questa sulla carta sarà una partita a senso unico in favore evidentemente dei padroni di casa, ottimi protagonisti anche in Eurolega in queste settimane e chiaramente pure in campionato. Lo scivolone a Cremona è stato il primo dopo cinque vittorie consecutive e quindi ci può stare, con una difesa in difficoltà per tutta la partita (la Vanoli ha segnato più di 20 punti in tutti i quarti) e un attacco efficace solo nel finale, quando però i 31 punti messi a segno nell’ultimo quarto non sono bastati ad evitare la sconfitta per la Virtus Bologna, nonostante cinque uomini in doppia cifra.

D’altronde, siamo più che sicuri del fatto che Francesco Vitucci vorrebbe avere gli stessi problemi del collega Luca Banchi: per Treviso finora ci sono state solamente sconfitte e la strada verso la salvezza è già in salita. Domenica scorsa è arrivata una dolorosa sconfitta casalinga per 87-97 contro la Givova Scafati al termine di una partita nella quale la Nutribullet Treviso aveva fatto molto bene nei primi 20 minuti, per poi però crollare nella seconda metà del match, vanificando pure i 28 punti segnati da James Young. Oggi potrà esserci un’impresa? Ce lo dirà la diretta di Virtus Bologna Treviso…











