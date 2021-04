Diretta Virtus Bologna Treviso/ Streaming video tv: un match storico! (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO: CHI SI RISCATTA?

Virtus Bologna Treviso, che verrà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Denny Borgioni e Mauro Belfiore, si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 21 aprile: è valida come recupero nella 27^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Una sfida in programma settimana scorsa nell’infrasettimanale, ma che non si era giocata perché la Segafredo era impegnata in gara-3 della semifinale di Eurocup; smaltita la cocente delusione – o meglio, dovendolo fare giocoforza – adesso le V nere vogliono inseguire il secondo posto in campionato ma hanno perso abbastanza nettamente contro Milano, mettendo a rischio anche questo traguardo intermedio.

Diretta Sassari Trento/ Streaming video tv: si recupera in Sardegna (basket A1)

Sconfitta anche per la De’ Longhi nel weekend, i veneti sono usciti battuti da Varese al PalaVerde ma sono certi della partecipazione ai playoff e abbastanza sicuri del sesto posto, dunque chiedono molto meno a questa partita pur se la rivalità è di quelle importanti, e bisognerà riscattarsi dopo il ko interno. Aspettando che la diretta di Virtus Bologna Treviso prenda il via, proviamo ora a fare qualche analisi sui temi principali che usciranno dal parquet della Segafredo Arena.

Diretta/ Brindisi Cremona (risultato finale 67-78): la Vanoli raggiunge la salvezza!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Treviso non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’unico modo per seguire la partita di Serie A1 sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce la diretta streaming video di tutti i match del principale campionato nazionale di basket. Ricordiamo poi l’appuntamento con il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete tutte le informazioni utili consultabili liberamente: il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori sul parquet e la classifica del campionato.

Diretta/ Cantù Reggio Emilia (risultato finale 71-72): Taylor firma la vittoria!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Treviso è una partita che è ammantata di storia e tradizione, ci presenta un ex come Sasha Djordjevic ma soprattutto rappresenta un altro possibile snodo per le V nere, che dopo essere state eliminate dalla Eurocup hanno solo lo scudetto per non gettare al vento una stagione che potrebbe essere ancora una volta fallimentare. Inutile piangere su quello che sarebbe potuto essere in Europa o, peggio ancora, nell’anno del lockdown: bisogna guardare avanti e farlo nella piena convinzione di potercela fare. Da questo punto di vista prendersi il secondo posto in classifica sarebbe un ottimo segnale, ma dopo questa partita Brindisi avrà comunque due gare in meno; per questo motivo le V nere sanno che ora si tratta di stringere i denti e provare al contrario a non mollare la terza piazza, ma anche con la consapevolezza che in un’ottica di playoff la situazione potrebbe cambiare, staremo intanto a vedere quello che succederà questa sera in una partita davvero intrigante…



© RIPRODUZIONE RISERVATA