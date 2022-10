Diretta Virtus Bologna Treviso/ Streaming video tv: una grande classica! (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO: INCROCIO STORICO!

Virtus Bologna Treviso, in diretta alle ore 20:00 di domenica 23 ottobre, si gioca al PalaDozza per la 4^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Un incrocio storico, senza se e senza ma: questa partita naturalmente ci riporta indietro agli anni ruggenti e gloriosi delle due società, che si sfidavano non soltanto per scudetti, Coppa Italia e Supercoppa ma davano battaglia anche in Eurolega. Un contesto che non è più lo stesso: la Virtus Bologna è tornata grande e lo ha dimostrato con tricolore, Eurocup e Supercoppa in bacheca, tornando a giocare un’Eurolega in cui le cose non stanno andando benissimo.

La Nutribullet ha invece dovuto accettare (anni fa) l’addio di Benetton e dunque una rinascita passata attraverso una difficile risalita in Serie A1, poi sono arrivati i playoff ma il processo è comunque lento, come dimostrato dal fatto che nell’ultima stagione si è dovuto pensare a evitare la retrocessione ed è anche stato esonerato Max Menetti. Se non altro domenica i veneti hanno vinto la loro prima partita in campionato, battendo Sassari al PalaVerde; adesso vedremo come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Treviso, ma intanto possiamo già fare qualche rapida considerazione sui temi principali che possono emergere dalla serata del PalaDozza.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Treviso viene garantita da Eurosport 2, e sarà di conseguenza un appuntamento riservato agli abbonati Sky che potranno selezionare il canale 211 del loro decoder. Da questa stagione inoltre il campionato di Serie A1 di basket è su Eleven Sports: questo portale, che è nato ormai anni fa, si occupa di mandare in onda tutte le partite del torneo. Sarà quindi una visione in diretta streaming video; potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Inoltre, possiamo ricordare che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Virtus Bologna Treviso: per la Segafredo la stagione si è aperta alla grande con la conquista della Supercoppa e in Serie A1 le cose stanno andando benissimo, squadra imbattuta e che sta mostrando la sua superiorità nonostante debba convivere con infortuni pesanti e giocatori che sono rientrati tardi, e vanno ancora alla ricerca della migliore condizione. Questo aspetto si sta facendo sentire in Eurolega, dove chiaramente il livello della competizione si alza: Sergio Scariolo sa bene come si affronta un torneo del genere ma nel roster della Virtus Bologna ci sono elementi che sono meno abituati di altri a queste sfide, dunque l’obiettivo playoff (dichiarato) sarà tutt’altro che semplice da andare a prendere.

Treviso ovviamente punta la salvezza come primo traguardo da raggiungere, poi però vuole provare a capire se ci possa essere del margine per ambire ai playoff: lo impone la storia di questa piazza che è passata attraverso anni parecchio difficili ma è sempre stata abituata a dominare in lungo e in largo. Vedremo, perché comunque il campionato è iniziato con enormi difficoltà e due sconfitte, poi in qualche modo Marcelo Nicola ha trovato una sorta di chiave ed è arrivato il prezioso successo su Sassari. Siamo comunque solo all’inizio…











