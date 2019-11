Diretta Virtus Bologna Treviso/ Streaming video tv: una sfida storica (basket A1)

Virtus Bologna Treviso, che sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Gianluca Sardella e Martino Galasso, si gioca alle ore 18:00 di domenica 10 novembre: è una delle partite valide per l’ottava giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. La Segafredo continua a volare: nell’ultima giornata ha dominato sul campo di Reggio Emilia ed è rimasta a punteggio pieno in classifica, minacciando davvero di prendersi la vittoria della regular season e lasciando intendere che per lo scudetto bisognerà fare i conti anche e soprattutto con lei. La De’ Longhi cerca la gloria perduta e domenica è arrivata la terza vittoria in campionato, fondamentale perché ottenuta contro Pesaro in una sfida diretta per la salvezza, andando a mettere tre partite di margine con gli adriatici. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Treviso; aspettandone la palla a due possiamo valutare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Treviso non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: per seguirla, bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che fornisce l’intera gamma delle partite di Serie A1, ovviamente in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket .it troverete invece tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Se dici Virtus Bologna Treviso, parli di storia: da Ettore Messina che ha allenato entrambe le squadre rendendole vincenti, passando per tutte le sfide che queste società hanno affrontato nel corso degli anni. A cavallo dei due secoli Bologna e Treviso hanno rappresentato il meglio di un movimento, quello della pallacanestro italiana, che era capace di arrivare in fondo all’Eurolega e anche vincerla, con piazze nelle quali i migliori giocatori si volevano confrontare. E’ poi andata come è andata: entrambe le società hanno dovuto affrontare un fallimento e ripartire da zero, addirittura in Veneto la famiglia Benetton ha abbandonato il basket e così si è dovuti rinascere con un consorzio e una squadra che ha impiegato tempo per tornare in Serie A1. Adesso ci è arrivata, ma affronta un’avversaria che rispetto a lei ha avuto qualche anno per ambientarsi e poi è riuscita a costruire un roster stratosferico; al momento attuale dunque la Virtus Bologna è sicuramente più avanti nella preparazione sul lungo periodo, ma noi speriamo che anche Treviso ci possa arrivare in tempi brevi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA