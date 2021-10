Diretta Virtus Bologna Trieste/ Streaming video tv: chi ferma le V nere? (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRIESTE: SEGAFREDO INARRESTABILE!

Virtus Bologna Trieste è in diretta dal PalaDozza, con palla a due alle ore 20:00 di sabato 16 ottobre: la partita rappresenta uno degli anticipi nella 4^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Siamo solo all’inizio della stagione, ma ci si chiede già chi sarà in grado di fermare la corsa della Segafredo: non ci è riuscita nemmeno una grande rivale come Venezia, spazzata via al Taliercio dalla straordinaria qualità della macchina di Sergio Scariolo, che è già andata in fuga insieme a Milano e minaccia di aprire una lunga serie di vittorie, giocando nel migliore dei modi il ruolo di campione d’Italia in carca.

Attenzione però a Trieste, una squadra che ha già fatto vedere quello che può fare: nell’ultimo turno l’Allianz ha battuto Brescia e si è così confermata nel primo gruppetto delle inseguitrici, andando a caccia di quei playoff che naturalmente vogliono essere confermati dopo averli timbrati l’anno scorso. La diretta di Virtus Bologna Trieste ha una chiara favorita, ma dopo tutto potrebbe comunque riservarci qualche sorpresa; aspettando di scoprire come andranno le cose, proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali di questa sfida del PalaDozza.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Trieste sarà garantita agli abbonati della televisione satellitare, essendo in onda su Eurosport (canale 211 del decoder di Sky); inoltre, come ormai sappiamo, tutto il basket di Serie A1 si è “trasferito” su Discovery + che, di conseguenza, in questa stagione fa da broadcaster ufficiale per il torneo e metterà a disposizione dei suoi abbonati la diretta streaming video di ogni singolo match. Ovviamente potrete consultare liberamente anche il sito www.legabasket.it, sul quale troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Sei partite e sei vittorie: la diretta di Virtus Bologna Trieste inizia così per le V nere, che dopo aver trionfato in Supercoppa hanno iniziato il campionato con il vento in poppa, dominando ogni singola partita e facendo vedere di avere un livello che quasi tutte le squadre di Serie A1 non si possono permettere. È chiaro che quando inizieranno gli impegni europei, e la stagione entrerà nel vivo, anche la Segafredo avrà qualche battuta d’arresto strutturale, ma intanto sono bastate queste prime uscite per dirci dello stato di un roster assolutamente devastante, al quale tra le altre cose mancherebbero Nico Mannion e Ekpe Udoh.

Sergio Scariolo insomma sembra aver sublimato l’ottimo lavoro svolto da Sasha Djordjevic nei mesi precedenti il suo addio; questa sera la Virtus Bologna ha un’altra partita casalinga per confermarsi a punteggio pieno, e allora vedremo perché certamente Trieste è una squadra che nelle ultime stagioni ha spesso dato filo da torcere alle big, riuscendo appunto a qualificarsi ai playoff (due volte) e in generale mostrando di avere qualità e attributi. La missione di espugnare il PalaDozza resta improba, eppure nel basket si parte sempre sullo 0-0 e dunque le V nere dovranno comunque trovare il modo di vincere…



