Diretta Virtus Bologna Trieste/ Streaming video tv: V nere per il primato (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRIESTE: MISSIONE PRIMATO PER LE V NERE

Virtus Bologna Trieste, partita diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Guido Federico Di Francesco e Sergio Noce, si gioca alle ore 20:30 di domenica 11 aprile: siamo alla Segafredo Arena, per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Reduce dal dominio del PalaSerradimigni (+31 su Sassari con 108 punti segnati), la Segafredo non ha ancora rinunciato all’obiettivo primo posto: una tra Brindisi e Milano si fermerà stasera e Sasha Djordjevic spera sia l’Olimpia, per poi giocarsi la volata finale e provare a riprendersi quello che la pandemia aveva tolto nel 2020.

L’Allianz è la squadra che ha riposato nell’ultimo turno: non gioca dalla sconfitta di Treviso e i suoi 4 punti di vantaggio sul nono posto sono una sorta di assicurazione per la qualificazione ai playoff, visto ovviamente il calendario che porterà le rivali a incrociarsi parecchio. Intanto però servirà riprendere una marcia che ultimamente si è interrotta; aspettando la palla a due nella diretta di Virtus Bologna Trieste, proviamo a valutare quali potrebbero essere alcuni dei temi principali che sono legati alla partita della Segafredo Arena.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Trieste non sarà una di quelle che per questo turno di campionato verranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Sappiamo comunque che esiste l’alternativa di Eurosport Player, la piattaforma che richiede comunque di essere clienti e che fornisce, in diretta streaming video, tutte le partite del campionato di basket Serie A1. Sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e la classifica del torneo.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

In Virtus Bologna Trieste l’Allianz ha l’occasione, almeno virtuale, di giocare contro un’avversaria che ha speso energie nella semifinale di Eurocup: un dato non da poco che potrebbe dare un vantaggio a Eugenio Dalmasson e i suoi ragazzi, che sono anche freschi per aver riposato una settimana fa. I giuliani credono nei playoff, e ci sono vicini proprio per la folta concorrenza: vero che ci sono tante squadre da tenere in conto, vero è anche che due vittorie di vantaggio con le sfide dirette sono tanti, di conseguenza la missione di Trieste è quella di vincere almeno una partita per scavare un solco che a quel punto diventerebbe presumibilmente incolmabile. I playoff sarebbero un grande traguardo per gli alabardati; è invece quello minimo per una Virtus Bologna costruita per vincere tutto ma che in Serie A1 ha perso un po’ di smalto e contatto dalle primissime posizioni. Ora però, con Milano che qualche battuta d’arresto l’ha incontrata, il primo posto è ancora alla portata a condizione che la squadra si esprima come ha fatto a Sassari sabato scorso, senza sottovalutare alcun avversario ma sapendo di avere il potenziale giusto per operare lo strappo e andare a operare un doppio sorpasso in classifica.



